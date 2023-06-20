في المشهد العالمي المتغير باستمرار، يصبح السعي لتحقيق الاستقرار والعلاقات المتناغمة بين الدول أمراً بالغ الأهمية، لا سيما بين تلك الدول الكبرى اقتصادياً وعسكرياً. وفي الوقت الذي يحتدم فيه الصراع بين الغرب وروسيا على الحدود الشرقية لأوروبا، فتحت واشنطن مؤخراً فصلاً جديداً في هذا المنحى عندما قدمت عرضاً لبكين، بحثاً عن انفراجة بين البلدين، وسعياً إلى تعزيز الاستقرار في عالم يزداد تعقيداً.

وضمن جهودهم لوقف ما سماه المسؤولون في واشنطن وبكين "الانهيار الحر للعلاقات"، بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين خلال زيارته لبكين في اليومين الماضيين. وهي الزيارة التي تهدف إلى إعادة العلاقات إلى مسارها بعد شهور من التوترات الملتهبة بين أكبر اقتصادين في العالم.

والاثنين، التقى بلينكن مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين. وحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، على الرغم من أن اللقاء لم يدُم سوى 35 دقيقة -وهو أحد أقصر الاجتماعات رفيعة المستوى المسجلة- فإنه يرسل إشارة مفادها أن كلا البلدين يعترف بمخاطر التنافس بينهما، وأنهما يحاولان إخراج العلاقات من حالة برودة عميقة أثارت مخاوف عالمية بشأن تزايد خطر نشوب صراع بينهما.

البحث عن انفراجة

بلينكن يُعَدّ أول وزير خارجية أمريكي يسافر إلى الصين منذ خمس سنوات، وأكبر مسؤول أمريكي يقوم بمثل هذه المهمة منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه في أوائل عام 2021. ومع ذلك، أشار مسؤولون من الحكومتين إلى توقعات منخفضة للزيارة، إذ أخبر مسؤول كبير في وزارة الخارجية المراسلين في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه لا يتوقع "قائمة طويلة من الإنجازات"، وفقاً لما نقلته شبكة سي إن إن.

وعلى الرغم من عدم تحقيق "انفراجة كبيرة" بعد لقاء بلينكن والرئيس شي، فإنّ الصين والولايات المتحدة قد أشادتا بـ"التقدم" وتعهدتا بتحقيق الاستقرار في العلاقة المتصاعدة. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، قال بلينكن: "ليست لدينا أوهام حول تحديات إدارة هذه العلاقة. هناك عديد من القضايا التي نختلف عليها بشدة".

ومع ذلك، أضاف: "تقع على عاتق البلدين مسؤولية إيجاد طريق للمضي قدماً، ومن مصلحتنا ومصالح العالم أن نفعل ذلك". وأشار إلى أنه يتوقع زيارات أخرى لكبار المسؤولين الأمريكيين إلى الصين في الأسابيع المقبلة، وأن الولايات المتحدة ترحب بزيارات المسؤولين الصينيين أيضاً.

وتابع بلينكن قائلاً: "في كل اجتماع شددت على أن المشاركة المباشرة والتواصل المستمر على المستويات العليا هو أفضل طريقة لإدارة خلافاتنا بمسؤولية وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع... سمعت الشيء نفسه من نظرائي الصينيين".

عرض أمريكي.. ورفض صيني

أنهى بلينكن رحلة نادرة إلى بكين حيث التقى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اختتام زيارة عالية المخاطر تهدف إلى استقرار العلاقات المتصاعدة. لكن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين غادر بكين مع رفض أكبر طلب له وهو "استئناف الاتصالات العسكرية عبر خط ساخن من أجل تجنب الصراع بين اثنتين من القوى العظمى في العالم".

وبعد الاجتماع مع شي، قال بلينكن إنّ الصين ليست مستعدة لاستئناف الاتصالات العسكرية عبر "خط ساخن"، وهو أمر تعتبره الولايات المتحدة أمراً حاسماً لتجنب سوء التقدير والصراع، لا سيما بشأن تايوان، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد بريس.

وعلى الرغم من الإلحاح الأمريكي لإقامة هذا الخط المباشر الذي يمثل هدفاً ذا أولوية لإدارة جو بايدن، وفقاً لما ذكره موقع ذا هيل الأمريكي، فإنه لم يُسجَّل أي تقدم واضح في استعادة عديد من قنوات الاتصال العسكرية التي قطعتها الصين احتجاجاً على زيارة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس/آب الماضي.

ووصف بلينكن تلك الاتصالات بأنها "حيوية للغاية"، لا سيما بالنظر إلى المواجهات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي.

وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولون في بكين قد رفضوا التقاط الهاتف عندما تواصلت الولايات المتحدة بعد إسقاط بالون تجسس صيني في فبراير/شباط. وقالت الولايات المتحدة إنه منذ عام 2021 رفضت الصين الرد على أكثر من عشرة طلبات من وزارة الدفاع لإجراء حوارات رفيعة المستوى.

رضا عامّ

بينما شددت الصين على أهمية استئناف الاتصالات رفيعة المستوى، فقد أعربت أيضاً عن حماس أقل قبل زيارة بلينكن هذا الأسبوع مما كانت عليه قبل تأجيل الرحلة السابقة. بالنظر إلى العلاقات المشحونة، كانت التوقعات من الاجتماعات منخفضة بشكل عام. يتخذ كلا البلدين مواقف صارمة بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك التجارة وشينغيانغ وتايوان.

لكن كلا الجانبين أبدى استعداداً للتحدث، إذ وافق بلينكن ووزير الشؤون الخارجية تشين جانغ على الحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى وتوسيع التبادلات الثقافية والتعليمية، وفقاً لما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.

وفي حديثه للصحفيين يوم الاثنين خلال رحلة لجمع التبرعات لحملة في كاليفورنيا، قال بايدن إن بلينكن قام "بعمل رائع". وأضاف: "كما تعلمون، جرى إحراز تقدم في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب الاجتماع".

من جهته، قال شي في بداية الاجتماع، في تعليقات بثها التليفزيون الرسمي الصيني: "أجرى الجانبان مناقشات صريحة ومتعمقة". وأضاف شي مخاطباً بلينكن: "آمل أن تقدم من خلال هذه الزيارة مزيداً من الإسهامات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية الأمريكية".

كما قال شي: "أوضح الجانب الصيني موقفنا، واتفق الجانبان على متابعة التفاهمات المشتركة التي توصلت إليها أنا والرئيس بايدن في بالي".