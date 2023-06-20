حققّ الرئيس رجب طيب أردوغان فوزاً في الانتخابات الرئاسية التي أُجريَت الجولة الأولى منها في 14 مايو/أيار والثانية في 28 من نفس الشهر، ثم أعلن الرئيس أردوغان تشكيل الحكومة الجديدة بعد فترة وجيزة من فوزه في الانتخابات.

وكان أبرز التعيينات ضمن مجلس الوزراء الجديد، المكوّن في غالبه من التكنوقراطيين، هو تعيين هاكان فيدان وزيراً للخارجية، الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية لمدة 13 عاماً، ولعب دوراً رائداً في إعادة هيكلة الجهاز.

وحظي تعيين فيدان وزيراً للخارجية باهتمام بالغ في وسائل الإعلام المحلية والدولية، وكان لدى المراقبين فضول بالغ لمعرفة ما إذا كان تكليف فيدان حقيبة وزارة الخارجية يُشير إلى تغيير مرتقب في السياسة الخارجية، لا سيّما في الملف السوري.

من المنتظر انعقاد جولة جديدة ضمن مسار أستانا في 21 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة مسؤولين روس وأتراك وإيرانيين، ووفدين من النظام السوري والمعارضة، وهي الجولة الأولى التي ستجري بعد تولي هاكان فيدان منصب وزير الخارجية التركية، لذا ستحظى باهتمام كبير.

سياسة خارجية طموحة

حقيقةً، إنّ تعيين فيدان وزيراً للخارجية مؤشر كبير على أنّ السياسة الخارجية التركية سيكون لها اتجاه أكثر حزماً وقوةً في القضايا الإقليمية والدولية، إذ إنّ فيدان -الذي لعب دوراً مهماً في الأمن والاستخبارات وساهم في السياسات الخارجية لتركيا- سيعطي مزيداً من الانسجام بين الاستخبارات والخارجية.

كما أنّ علاقته الطويلة -هو ورئيس الاستخبارات الحالي إبراهيم قالن- مع الرئيس أردوغان ستساهم في نقل الانسجام بين الخارجية وجهاز الاستخبارات إلى بُعد جديد.

ساهم فيدان أيضاً بتعزيز قوة تركيا الناعمة من خلال رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، ووضع تركيا على خريطة الدول الفاعلة إنسانياً في السياسات الدولية، وبعد توليه رئاسة جهاز الاستخبارات أصبح فاعلاً في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال العمليات ضد المنظمات الإرهابية مثل PKK/PYD الإرهابي، بالإضافة إلى ملاحقة خلايا الاستخبارات الأجنبية.

إذاً، تولّي فيدان وزارة الخارجية التركية -الذي يُوصَف بـ"الصندوق الأسود" لأردوغان منذ نحو 20 عاماً ويعمل معه من كثب، سيُساهم في استمرار تأثير أردوغان وحكومته في الشؤون الخارجية، وبالتالي فنحن أمام استمرارٍ للسياسة الخارجية لا انقطاعٍ لها، مع انسجامٍ أكبر بين مؤسسات الدولة المسؤولة عن السياسة الخارجية وعلى رأسها الرئاسة.

ملف سوريا

إنّ خبرة هاكان فيدان الواسعة في عديدٍ من مجالات السياسة الخارجية، وخصوصاً في سوريا، التي اكتسبها منذ أن كان وكيلاً لوزارة الخارجية عام 2007، تعطيه أفضلية على جميع الوزراء والبيروقراطيين السابقين، ومن المُرجّح أن يكون الملف الأول الذي سيتعامل معه فيدان هو ملف سوريا.

يُعَدّ الاجتماع الذي سيُعقد في أستانا تطوراً مهماً من ناحية مراقبة آلية عمل الحكومة الجديدة في أنقرة، رغم أنّه من غير المُرجّح أن يُحدِث تغييراً جذرياً في سياسة تركيا تجاه سوريا.

قد يثير فيدان بعض القضايا مثل عودة العلاقات مع النظام السوري وقضية اللاجئين، لكن لا يُتوقَّع إحراز تقدم سريع في الملف السوري، خصوصاً في تحسين العلاقة مع نظام الأسد.

وهناك عديد من الديناميكيات التي تحُول دون إحراز تقدم في ملف سوريا، أبرزها عدم إبداء النظام السوري حتى اللحظة استعداده لمكافحة PKK/PYD الإرهابي، وهذا الملف أولوية بالنسبة إلى تركيا، وهي تركّز على منعه من تشكيل حزام انفصالي شمال سوريا.

بمعنى آخر، ما دام النظام السوري لا يتعاون مع تركيا في محاربة الإرهاب، فستستمر المفاوضات بين أنقرة ودمشق لكن من الصعب جداً الحصول على نتيجة ملموسة.

ويبدو أنّ احتمال سحب تركيا قواتها المسلحة التي أُرسلت إلى سوريا للحفاظ على أمنها القومي ضعيف للغاية، لأنّ مثل هذه الخطوة ستمهد الطريق لتنظيم PKK/PYD الإرهابي لإعادة التمدد.

أيضاً، تركيا تقوم إلى جانب الجهود العسكرية لمكافحة الإرهاب بنشاط دبلوماسي، يتمثل بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء تسليح ودعم المنظمات الإرهابية في سوريا، وهذه المفاوضات ونتائجها سيكون لها دور مؤثر في مستقبل إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق.

ومن الصعب على المدى القصير أن تحدث متغيرات في سياسة أمريكا تجاه سوريا، وبناءً عليه فالمتوقع هو استمرار السياسات التركية كما هي.

وتعتقد تركيا أنه لن يحصل استقرار في سوريا من دون حل سياسي حقيقي بمشاركة كلٍّ من النظام السوري والمعارضة، وتنتظر أنقرة على المدى القصير حصول متغيرات في سلوك النظام، مثل إلغاء قانون إثبات الملكية الذي يصادر بموجبه أملاك اللاجئين والنازحين، وضمان سلامة من يعود من اللاجئين، وإحداث تغيير في سياسة التجنيد الإجباري التي تدفع الشبان للفرار خارج البلاد. لكن لا يبدو أنّ النظام السوري في وارد الاستجابة لهذه المطالب.

يبدو أنّ هاكان فيدان سيكون لديه قدرة على توظيف المعلومات والملفات المتوفرة لدى جهاز الاستخبارات في السياسة الخارجية، وبالتالي فإنّ المعلومات وخطط العمل التي كانت تقدمها الاستخبارات لصانع القرار ستتحول إلى سياسات على مستوى الخارجية في الفترة المقبلة.

وفي المقابل، يدرك فيدان -الذي يعمل مع أردوغان منذ سنوات عديدة- احتياجات الرئيس وخياراته السياسية، ورغم الإمكانيات والتأثير الذي يتمتع به فيدان، فإنَّه قد لا يؤثر كثيراً على مسار السياسة الخارجية للحكومة التركية، خصوصاً تجاه الملف السوري، والمُرجّح أن تستمر سياسة كسب مزيدٍ من الأصدقاء، خصوصاً تجاه الخليج العربي ومصر، والاستمرار في المفاوضات مع النظام السوري حتى وإن كان التقدم بطيئاً.

جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن TRT عربي.