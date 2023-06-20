انطلقت في عاصمة كازاخستان الثلاثاء اللقاء الرباعي بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري حول "خريطة طريق" لإعادةالعلاقات السورية-التركية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن اللقاء المغلق بدأ بالعاصمة أستانة الساعة 12:00 بتوقيت تركيا (09:00 ت.غ).

ويشارك من الجانب التركي نائب وزير الخارجية بوراق أقتشابار، ومن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ومن الجانب الإيراني مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغري حاجي.

أما وفد دمشق فيرأسه معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان.

وفي وقت سابق اليوم انطلقت محادثات "أستانة 20" حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية، بمشاركة ممثلي الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران.

وتناول المشاركون في المحادثات التي تستمر يومين الأوضاع الأخيرة في سوريا وإجراءات بناء الثقة مثل مكافحة الإرهاب وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين وقضايا مثل الوضع الإنساني وإعادة إعمار البلاد وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

يشار إلى أن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا اجتمعوا بموسكو في 10 مايو/أيار الماضي، وتقرر خلال الاجتماع إعداد خريطة طريق للنهوض بالعلاقات التركية-السورية.