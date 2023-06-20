قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني الثلاثاء إن الوكالة قد تتوقف عن العمل بدءاً من سبتمبر/أيلول المقبل، إذا لم تحصل على موارد مالية إضافية من الدول الأعضاء.

وأضاف لازاريني في مؤتمر صحفي من بيروت أن "الوكالة بحاجة ماسّة إلى 200 مليون دولار لمواصلة تقديم خدماتها هذا العام... ودفع رواتب الموظفين وإنهاء حلقة الديون المفرغة".

وبدأت في بيروت الثلاثاء أعمال الاجتماعات نصف السنوية للجنة الاستشارية لـ"أونروا"، وتستمرّ إلى الغد الأربعاء.

وذكر المسؤول الأممي "أننا أمام أزمة حقيقية وخطيرة.. وقدرتنا على تقديم الخدمات ستصل إلى نهايتها، والوضع يزداد سوءاً للاجئين الفلسطينيين".

وزاد: "الأزمة المالية بدأت منذ نحو 10 سنوات حين فقدت القضية الفلسطينية أولويتها.. في الوقت الذي نحتفل باليوم العالمي للاجئين (الموافق 20 يونيو/حزيران من كل عام)، يجب أن نتذكر أن لاجئي فلسطين كانوا ينتظرون حلّاً عادلاً منذ 75 عاماً".

وأكّد أن معاناة الأونروا مستمرة، في ظل التجاهل الدولي وغياب الحل السياسي في الأراضي الفلسطينية.

ويشارك في اجتماعات اللجنة التي يرأسها لبنان للعام الثاني على التوالي، 28 دولة بينها تركيا وثلاثة أعضاء مراقبين هم: فلسطين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

بينما مثّل لبنان رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني باسل الحسن، ومثّل فلسطين عضو "اللجنة التنفيذية" لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي.

ويقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى في البلاد.