حددت قاضية فيدرالية بولاية فلوريدا الأمريكية يوم 14 أغسطس/آب المقبل موعداً لبدء المحاكمة الجنائية للرئيس السابق دونالد ترمب، في القضية المتعلقة باحتفاظه بوثائق حكومية سرية.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن القاضية إيلين كانون طلبت الثلاثاء من المدعين العامين بوزارة العدل ومحامي ترمب تقديم جميع الالتماسات السابقة للمحاكمة بحلول 24 يوليو/تموز المقبل.

وقالت الشبكة إن الخبراء لا يتوقعون أن تبدأ المحاكمة بهذا التوقيت المبكر، نظراً إلى الوقت اللازم لحل المشكلات القانونية المعقدة قبل أن تبدأ هيئة المحلّفين الاستماع إلى الشهادة وتقديم الأدلة.

ويواجه ترمب 37 تهمة جنائية في إطار قضية الوثائق السرية، دفع ببراءته من جميعها في جلسة استماع عقدت أمام محكمة فيدرالية في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري.

وتتهم المحكمة ترمب بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد انتهاء ولايته وكشف أسرار حساسة تتعلق بالدولة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، وهي قضية يمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.

ويعدّ ترمب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يلاحَق أمام محكمة فيدرالية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن ترمب ترشُّحه للانتخابات الأمريكية المقبلة، متحدياً جميع الإجراءات القانونية والاتهامات الموجهة ضده.