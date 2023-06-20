سياسة
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"خريطة طريق".. اختتام اجتماعات اليوم الأول لاجتماعات أستانة بشأن سوريا
اختُتمت في عاصمة كازاخستان، أستانة، الثلاثاء، اجتماعات اليوم الأول بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري. وشهدت النسخة الـ20 من اجتماعات أستانة، اليوم الثلاثاء، مباحثات لأول مرة حول "خريطة طريق" لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا.
"خريطة طريق".. اختتام اجتماعات اليوم الأول لاجتماعات أستانة بشأن سوريا
استغرق الاجتماع الذي شارك فيه نواب وزراء خارجية البلدان الـ4، قرابة ساعتين. / صورة: AA
20 يونيو 2023

اختُتمت في عاصمة كازاخستان، أستانة، الثلاثاء، اجتماعات اليوم الأول بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الاجتماعات التي انطلقت في أحد فنادق أستانة، صباح الثلاثاء، شهدت عقد مباحثات تشاورية ثنائية وثلاثية ورباعية بين وفود الدول الـ4.

وفي هذا الإطار، أجرى الوفد التركي مباحثات ثنائية مع الوفدين الإيراني والروسي ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.

وشهدت النسخة الـ20 من اجتماعات أستانة، اليوم الثلاثاء مباحثات لأول مرة حول "خريطة طريق" لإعادة العلاقات التركية-السورية.

ويشارك من الجانب التركي نائب وزير الخارجية بوراق أقتشابار، ومن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ومن الجانب الإيراني مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغري حاجي.

أما وفد النظام السوري فيرأسه معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان.

واستغرق الاجتماع الذي شارك فيه نواب وزراء خارجية البلدان الـ4، قرابة ساعتين.

يشار إلى أن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري اجتمعوا بموسكو في 10مايو/أيار الماضي، وتقرر خلال ا لاجتماع إعداد خريطة طريق للنهوض بالعلاقات التركية السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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