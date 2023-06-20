سياسة
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تقرير استخباراتي يكشف: PKK ما يزال أكبر تنظيم إرهابي في ألمانيا
أظهر تقرير استخباراتي ألماني أن تنظيم PKK الإرهابي ما يزال يحتل المرتبة الأولى بين التنظيمات الأجنبية المؤيدة للتطرّف من خلال عدد أعضائه البالغ 14 ألفاً و500 في ألمانيا، وذلك رغم حظر أنشطته في البلاد منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1993.
تقرير استخباراتي يكشف: PKK ما يزال أكبر تنظيم إرهابي في ألمانيا
تقرير استخباراتي: PKK ما يزال أكبر تنظيم إرهابي بألمانيا / Others
20 يونيو 2023

أظهرت بيانات جهاز حماية الدستور الألماني (الاستخبارات الداخلية) أن تنظيم PKK الإرهابي ما يزال يحتل المرتبة الأولى بين التنظيمات الأجنبية المؤيدة للتطرّف من خلال عدد أعضائه البالغ 14 ألفاً و500 في ألمانيا.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين، الثلاثاء، تطرّق رئيس جهاز حماية الدستور توماس هالدينوانغ ووزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى تقرير حماية الدستور لعام 2022.

وأوضح هالدينوانغ أن عدد الأشخاص المرتبطين بالخارج والمحتمل أن يكونوا مؤيدين للتطرّف وصل إلى 29 ألفاً و750 عام 2022.

وقال: "لا يزال PKK هو التنظيم الأكثر عدداً في ألمانيا، إذ يبلغ عدد مناصريه 14500، وأظهرت الجرائم المؤيدة للتطرف المرتبط بالخارج ارتفاعاً للعام الثاني على التوالي".

وكان تقرير العام الماضي، أوضح أن عدد أعضاء PKK الإرهابي في ألمانيا يبلغ 14 ألفاً و500 عضو، وأشار إلى أن أنشطته حُظرت في البلاد منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1993، وأدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي في 2002.

من جانبها، صرّحت وزيرة الداخلية فيزر أن الحكومة تكافح كل أنواع دعم التطرّف الذي يهدّد الناس في ألمانيا، وأكدت أن التقرير الخاص بحماية الدستور "يظهر أن المتطرفين أصبحوا أكثر عنفاً".

وأشارت إلى أن اليمين المتطرف لا يزال يشكل أكبر تهديد في ألمانيا، معربة عن قلقها البالغ من زيادة الهجمات على اللاجئين بشكل حاد مرة أخرى.

وقالت: "الاعتداء على أناس لجؤوا إلى بلدان من أجل حمايتهم من الحرب والإرهاب يعدُّ أمراً مقززاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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