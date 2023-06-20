استشهد فلسطيني، الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدينة طوباس شمالي الضفة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "وصول شهيد إضافة إلى مصاب بحالة مستقرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب طوباس".

وكان شهود عيان قالوا للأناضول إن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس، وأطلقت النار على فلسطيني.

ويأتي هذا التطوّر بعد ساعة من تنفيذ عملية قرب رام الله، قتل فيها 4 إسرائيليين، وأصيب آخرون بجراح، بينما قتل منفذ العملية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن "4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون بينهم إصابات خطيرة، بعملية إطلاق نار في مستوطنة عيلي الواقعة ضمن مجلس إقليمي بنيامين قرب مدينة رام الله".

بدوره، قال جيش الاحتلال في بيان، إن "4 أشخاص قتلوا، وأصيب 4 آخرون بينهم إصابات خطيرة، في عملية إطلاق نار داخل محطة بنزين بمستوطنة عيلي وسط الضفة الغربية، على حين حُيِّد المنفذ".

وأضاف الجيش إنه يلاحق "مشتبهين آخرين شاركوا بتنفيذ عملية إطلاق النار".

بينما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن "3 فلسطينيين نفذوا عملية إطلاق النار بمكانين مختلفين داخل محطة بنزين بمستوطنة عيلي".

وحسب الإذاعة فقد "فرّ مسلحون بمركبة استولوا عليها بعد تنفيذ العملية".

في السياق، اعتبرت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتان، الثلاثاء، أن عملية إطلاق النار تأتي "رداً على عدوان الاحتلال الإسرائيلي".

وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم الحركة، في بيان، إن "العملية البطولية تأتي رداً على عدوان الاحتلال، أمس الاثنين، على مدينة جنين".

وأضاف القانوع: "نبارك عملية إطلاق النار ونحيي المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية".

بدوره، قال طارق سلمي، المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي": "نبارك العملية الفدائية بالضفة ونعدّها رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "العملية الفدائية البطولية تندرج في سياق ممارسة الحق المشروع في الدفاع عن النفس".

وتأتي هذه التطورات بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة، ما أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين وإصابة العشرات، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

كما تعرض قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين إلى إطلاق نار وعمليات تفجير أدت إلى إصابة 7 من عناصرها بجروح بين طفيفة ومتوسطة، حسب بيان للجيش.

ومنذ أكثر من عام ينفّذ جيش الاحتلال عمليات بالضفة الغربية المحتلة تتركز في مدينتي نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين وتبادل إطلاق للنار.