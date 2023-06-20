سياسة
3 دقيقة قراءة
الضفة الغربية.. استشهاد فلسطيني في طوباس ومقتل 4 إسرائيليين بإطلاق نار
استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقتل 4 إسرائيليين وأصيب 4 آخرون، بإطلاق نار في مستوطنة "عيلي"، وسط الضفة الغربية، بينما اعتبرت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتان أن العملية تأتي "رداً على عدوان الاحتلال الإسرائيلي".
الضفة الغربية.. استشهاد فلسطيني في طوباس ومقتل 4 إسرائيليين بإطلاق نار
4 قتلى إسرائيليون في إطلاق نار بمستوطنة وسط الضفة / صورة: AFP
20 يونيو 2023

استشهد فلسطيني، الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدينة طوباس شمالي الضفة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "وصول شهيد إضافة إلى مصاب بحالة مستقرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب طوباس".

وكان شهود عيان قالوا للأناضول إن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس، وأطلقت النار على فلسطيني.

ويأتي هذا التطوّر بعد ساعة من تنفيذ عملية قرب رام الله، قتل فيها 4 إسرائيليين، وأصيب آخرون بجراح، بينما قتل منفذ العملية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن "4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون بينهم إصابات خطيرة، بعملية إطلاق نار في مستوطنة عيلي الواقعة ضمن مجلس إقليمي بنيامين قرب مدينة رام الله".

بدوره، قال جيش الاحتلال في بيان، إن "4 أشخاص قتلوا، وأصيب 4 آخرون بينهم إصابات خطيرة، في عملية إطلاق نار داخل محطة بنزين بمستوطنة عيلي وسط الضفة الغربية، على حين حُيِّد المنفذ".

وأضاف الجيش إنه يلاحق "مشتبهين آخرين شاركوا بتنفيذ عملية إطلاق النار".

بينما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن "3 فلسطينيين نفذوا عملية إطلاق النار بمكانين مختلفين داخل محطة بنزين بمستوطنة عيلي".

وحسب الإذاعة فقد "فرّ مسلحون بمركبة استولوا عليها بعد تنفيذ العملية".

في السياق، اعتبرت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتان، الثلاثاء، أن عملية إطلاق النار تأتي "رداً على عدوان الاحتلال الإسرائيلي".

وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم الحركة، في بيان، إن "العملية البطولية تأتي رداً على عدوان الاحتلال، أمس الاثنين، على مدينة جنين".

وأضاف القانوع: "نبارك عملية إطلاق النار ونحيي المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية".

بدوره، قال طارق سلمي، المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي": "نبارك العملية الفدائية بالضفة ونعدّها رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "العملية الفدائية البطولية تندرج في سياق ممارسة الحق المشروع في الدفاع عن النفس".

وتأتي هذه التطورات بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة، ما أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين وإصابة العشرات، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

كما تعرض قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين إلى إطلاق نار وعمليات تفجير أدت إلى إصابة 7 من عناصرها بجروح بين طفيفة ومتوسطة، حسب بيان للجيش.

ومنذ أكثر من عام ينفّذ جيش الاحتلال عمليات بالضفة الغربية المحتلة تتركز في مدينتي نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين وتبادل إطلاق للنار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us