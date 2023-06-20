سياسة
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اشتباكات السودان.. الأمم المتحدة تحذّر من تجاوز عدد اللاجئين مليونين
رجّح مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الثلاثاء تجاوز عدد اللاجئين جراء الصراع الدائر بالسودان مليونَي لاجئ. وأضاف غراندي أن "الجزء الأحزن هو عدم احترام العاملين بالمجال الإنساني وتدمير مكتب المفوضية في الخرطوم".
اشتباكات السودان.. الأمم المتحدة تحذّر من تجاوز عدد اللاجئين مليونين
صورة للاجئين السودانيين على الحدود التشادية / صورة: Reuters
20 يونيو 2023

رجّح مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الثلاثاء تجاوُز عدد اللاجئين جراء الصراع الدائر في السودان مليونَي لاجئ.

وفي اجتماع مع الرئيس الكيني وليام روتو في العاصمة نيروبي سلَّط غراندي الضوء على الأزمة الإنسانية العاجلة وأزمة اللاجئين في السودان الذي مزَّقته الحرب، قائلاً إنها "تتفاقم".

وتزامن الاجتماع بين روتو وغراندي مع يوم اللاجئ العالمي الذي يُحتفل به في 20 يونيو/حزيران من كل عام.

وأكّد المسؤول الأممي أن "العدد الهائل من اللاجئين على حدود مصر وتشاد أدى إلى كثير من المعاناة".

وحذر من أن "عدد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء من الصراع الدائر في السودان من المتوقع أن يتجاوز مليونَي شخص".

وأضاف غراندي أن "الجزء الأكثر حزناً هو عدم احترام العاملين في المجال الإنساني وتدمير مكتب المفوضية في الخرطوم".

بدوره شدّد الرئيس الكيني على أهمية منح حق الوصول غير المقيد وحرية العمل للوكالات الإنسانية العاملة في السودان.

وحثّ الأطراف المتحاربة على إعطاء الأولوية لرفاهية السكان المتضررين وضمان أداء العاملين في المجال الإنساني واجباتهم دون عوائق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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