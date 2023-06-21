أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن استعادة اللاجئين لحياة كريمة مجدداً هي أهم مسؤولية سياسية وأخلاقية للمجتمع الدولي.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في تويتر، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو/ حزيران من كل عام.

وقال ألطون: "يشكل اللاجئون أكبر قضية من قضايا حقوق الإنسان في عصرنا، إذ جرت مصادرة أراضيهم قسراً، وأجبروا على تأسيس حياة جديدة في منطقة جغرافية مختلفة، استعادة اللاجئين لحياة كريمة مجدداً هي أهم مسؤولية سياسية وأخلاقية للمجتمع الدولي".

وأضاف: "وقف رئيسنا رجب طيب أردوغان إلى جانب المظلومين والضحايا الذين يتجاهلهم قسم كبير من العالم، وأصبح صوتهم في الساحة الدولية من خلال إعطاء العالم درساً في الإنسانية".

وأشار إلى أن اليوم العالمي للاجئين الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 20 يونيو/حزيران من كل عام، يعتبر تذكيراً بقيم الضمير التي يجب أن يتمتع بها المجتمع الدولي.

يُذكر أن تركيا هي أكبر دولة مضيفة للاجئين السوريين، وتوفر الحماية الدولية لأكثر من 3 ملايين شخص فروا من البلد المجاور.