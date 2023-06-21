سياسة
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نجل الرئيس الأمريكي يقرّ بذنبه وبايدن يعبر عن ثقته وفخره بنجله
اعترف هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالأخطاء التي ارتكبها عندما كان يعاني في حياته من الألم والإدمان، فيما أعلن بايدن أنه فخور بابنه جداً.
نجل الرئيس الأمريكي يقرّ بذنبه وبايدن يعبر عن ثقته وفخره بنجله
بايدن يقول إنه يفتخر بابنه هانتر / صورة: AFP
21 يونيو 2023

قال ممثلو الادعاء الثلاثاء إن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يعدّ هدفاً مستمراً للمعارضة الجمهورية، اعترف بذنبه في قضيّتين فيدراليتين.

وأكد محاميه أنّ هذا الاعتراف "يضع حدّاً" للدعاوى المرفوعة ضدّ هانتر بايدن. وأضاف أنّ "هانتر ملتزم الاعترافَ بالأخطاء التي ارتكبها عندما كان يعاني في حياته من الألم والإدمان".

وأقرّ هانتر بايدن (53 عاماً) بأنّه مذنب في جزء واحد من قضية احتيال تتعلّق بضريبة الدخل الفيدرالية، حسب ما أفاد المدعي العام ديفيد فايس.

ووفقاً للمصدر ذاته، نص الاتفاق مع مكتب المدعي العام الأمريكي على أن يقر في ولايته ديلاوير، بحيازته سلاحاً نارياً.

وكان هانتر اتُّهم بحيازة سلاح ناري في عام 2018، بينما كان مدمناً للمخدّرات.

في الوقت ذاته، واصل الرئيس الأمريكي جو بايدن التعبير عن ثقته في ابنه هانتر، وقال رداً على سؤال للصحفيين خلال رحلته إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية عما إذا كان قد تحدث إلى هانتر بايدن الثلاثاء، قال الرئيس "أنا فخور جداً بابني".

من جهته، اعتبر الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي يواجه سلسلة من الملاحقات القضائية، في تعليق عبر شبكته "تروث سوشل"، أنّ هانتر لم يتلقّ سوى "غرامة عادية لانتهاكه قانون القيادة"، مكرّراً قوله إنّ النظام القضائي "لا يعمل" .

كما ندّد رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي بـ"معاملة تفضيلية".

ويملك هانتر بايدن بتاريخ طويل من تعاطي المخدرات، واعترف علناً بصراعه مع الإدمان في مناسبات متعددة خلال طريقه إلى الشفاء.

وتبلغ العقوبة القصوى لتهمة الأسلحة النارية السجن 10 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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