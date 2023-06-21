سياسة
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واشنطن: سنواصل دعم أردوغان لتمديد اتفاقية شحن الحبوب
أكّد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، أن بلاده ستواصل دعم جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمم المتحدة، فيما يخص تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.
واشنطن: سنواصل دعم أردوغان لتمديد اتفاقية شحن الحبوب
في يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية / صورة: Reuters
21 يونيو 2023

أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمم المتحدة، فيما يخص تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي.

وأضاف كيربي أن العالم بأسره استفاد من تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود التي من المتوقع انتهاء مدتها في يوليو/تموز المقبل.

وأكد أن الولايات المتحدة ستدعم جهود الرئيس أردوغان والأمم المتحدة، فيما يخص تمديد الاتفاقية المذكورة.

وأردف: "ممتنون للرئيس أردوغان إزاء دوره القيادي في استمرار الاتفاقية".

وفي سياق متصل، وصف المسؤول الأمريكي تلميح روسيا إلى عدم نيتها تمديد الاتفاقية في يوليو/تموز المقبل، بأنه "مؤسف".

وفي يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية التي توقفت مؤقتاً بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.

وسمحت الاتفاقية التي جرى تمديد العمل بها عدة مرات، بتصدير أكثر من 30 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا منذ أغسطس/آب الماضي، وفقاً للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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