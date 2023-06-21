سياسة
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هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تطلق حملة واسعة لمساعدة السودان
أطلق رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" بولنت يلدريم نداء عاجلاً لجميع منظمات المجتمع المدني في الدول الإسلامية، من أجل مد يد العون للشعب السوداني بشكل "واسع وشامل".
هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تطلق حملة واسعة لمساعدة السودان
السودان يشهد منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي اشتباكات خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين الجيش وقوات الدعم السريع / صورة: Reuters
21 يونيو 2023

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" إطلاقها حملة واسعة لمساعدة الشعب السوداني.

جاء ذلك على لسان رئيس الهيئة بولنت يلدريم، في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، في مقر الهيئة بالعاصمة أنقرة.

ودعا يلدريم جميع منظمات المجتمع المدني في الدول الإسلامية، إلى مد يد العون للشعب السوداني بشكل "واسع وشامل".

وأوضح أن الهيئة أطلقت حملة واسعة وشاملة لإغاثة الشعب السوداني، داعياً جميع منظمات المجتمع المدني والهيئات الإغاثية لدعم هذه الحملة.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، بينما تواصل وساطات إقليمية ودولية محاولات التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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