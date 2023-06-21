قمعت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، مظاهرة نظمها مئات من المهاجرين المشردين في العاصمة باريس للمطالبة بتوفير أماكن للسكن.

وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن المهاجرين تظاهروا في الساحة المقابلة لمجلس الدولة، مشيرة إلى أن عدد المشاركين بلغ 450 شخصاً، معظمهم مشردون.

وحسب الصحيفة، نشر المشاركون في المظاهرة عشرات الخيام في الساحة، وطالبوا بالحصول على مأوى، وكذلك منح الأطفال منهم حق الرعاية من قِبل الدولة.

وذكرت لوفيغارو أن الشرطة الفرنسية هاجمت المتظاهرين بحشد كبير من عناصرها، وعملت على إخلاء الساحة وتفكيك الخيام.

وقمعت الشرطة الفرنسية المتظاهرين المطالبين بالحصول على مأوى بالغاز المسيل للدموع، ما أثار جدلاً واسعاً وقوبل بصيحات استهجان من قِبل متضامنين.