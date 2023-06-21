قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إنّ القوات المسلحة الأرمينية قصفت مواقع تابعة لها بمنطقة ساداراك على الحدود بين البلدين.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "وحدات من القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار من أسلحة خفيفة مختلفة على مواقع تابعة للجيش الأذربيجاني".

وأشارت الوزارة إلى أن التشكيلات المسلحة الأرمينية قصفت مواقع للجيش الأذربيجاني قرب سوشا بإقليم قره باغ.

ولم يصدر بعدُ تعليق رسمي من أرمينيا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه في قره باغ من الاحتلال الأرميني، وبعد معارك استمرت 44 يوماً توصَّل البلَدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.