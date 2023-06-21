سياسة
1 دقيقة قراءة
أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف مواقع تابعة لجيشها في قره باغ
أصدرت وزارة الدفاع الأذربيجانية بياناً اتهمت فيه القوات المسلحة الأرمينية بقصف مواقع تابعة لها بمنطقة ساداراك على الحدود بين البلدين.
أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف مواقع تابعة لجيشها في قره باغ
أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف مواقع تابعة لجيشها في قره باغ. / صورة: Reuters
21 يونيو 2023

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إنّ القوات المسلحة الأرمينية قصفت مواقع تابعة لها بمنطقة ساداراك على الحدود بين البلدين.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "وحدات من القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار من أسلحة خفيفة مختلفة على مواقع تابعة للجيش الأذربيجاني".

وأشارت الوزارة إلى أن التشكيلات المسلحة الأرمينية قصفت مواقع للجيش الأذربيجاني قرب سوشا بإقليم قره باغ.

ولم يصدر بعدُ تعليق رسمي من أرمينيا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه في قره باغ من الاحتلال الأرميني، وبعد معارك استمرت 44 يوماً توصَّل البلَدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us