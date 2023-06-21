رغم تصاعد أصوات إسرائيلية بضرورة تنفيذ عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، بخاصة بعد مقتل 4 إسرائيليين في إطلاق نار جنوب مدينة نابلس (شمال)، يستبعد خبراء إقدام تل أبيب على ذلك.

ويقول خبراء إن الحكومة الإسرائيلية في "مأزق كبير"، إذ يعارض المسؤولون الأمنيون والعسكريون عملية واسعة نظراً إلى مخاطرها الأمنية.

لكنّ الخبراء يقولون إن إسرائيل قد تُصعّد عملياتها العسكرية في الضفة، و تنفّذ عمليات اغتيال قد تكون في قطاع غزة والخارج.

يأتي ذلك بعد عملية إطلاق نار وُصفت بأنها "الأصعب" على طريق بين مدينتي نابلس (شمال) ورام الله وسط الضفة الغربية، نفّذها اثنان من عناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وفق بيان للحركة.

وأسفرت العملية عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجراح، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على عملية إسرائيلية في مدينة جنين (شمال)، أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين.

تلويح بالاغتيالات

وفي هذا الصدد، يستبعد عصمت منصور، المختص بالشأن الإسرائيلي، أن تذهب إسرائيل إلى تنفيذ حملة عسكرية واسعة شمالي الضفة وبخاصة في مدينتي جنين ونابلس، لكنه في الوقت ذاته يشير إلى إمكانية تنفيذ عمليات اغتيال لقادة في الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

ويقول منصور لوكالة الأناضول: "الحكومة الإسرائيلية الحالية يمينية متطرفة، ولا تملك إلا خياراً أمنياً، ولا يوجد في حساباتها خيار احتواء أو سياسة أو أي خيار آخر سوى القوة".

ويستدرك: "لكن من غير الوارد تنفيذ عملية عسكرية واسعة، والحديث عن ذلك مجرد تلويح في إطار الأزمة الداخلية في إسرائيل".

ويتابع: "إسرائيل يومياً تقتحم وتنفّذ عمليات عسكرية في جنين ونابلس وأريحا وطولكرم ورام الله وغيرها، ما المقصود بعملية واسعة؟!".

ويقول: "رغم العمليات اليومية، لم تنجح إسرائيل في وقف الهجمات الفلسطينية أو منعها، بل باتت أكثر قوة وإيلاماً، بما يؤكد أن القوة غير مجزية ولا تجلب أمناً ولا استقراراً".

ويرجّح الخبير في الشأن الإسرائيلي أن "تذهب إسرائيل إلى عمليات انتقامية عبر تكثيف الاقتحامات، وتهديد قادة المقاومة".

تصعيد محدود

من جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل (جنوب) بلال الشوبكي، أن "الأيام القادمة ستشهد حالة تصعيد، لكنها لن تصل إلى عملية واسعة".

وأضاف الشوبكي أن "التصريحات الإسرائيلية الداعية لعملية واسعة تأتي متناقضة مع الرؤية الأمنية الإسرائيلية والمستوى العسكري".

وأشار إلى أن "تلك المستويات لا تريد الذهاب أبعد من ذلك في مواجهة الفلسطينيين لاعتبارات كثيرة، أبرزها أن مزيداً من العمليات يعني مزيداً من رد الفعل".

وقال: "التجارب الإسرائيلية في الضفة تشير إلى أن العمليات الواسعة غير قادرة على تثبيط المقاومة، بل تزيد منها وتخلق حاضنة مجتمعية للمقاومة".

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن "العقيدة الأمنية في إسرائيل تقوم على عدم التفريط في العلاقة مع السلطة الفلسطينية ".

وقال: "إذا ما نفّذت عملية واسعة، ستجد إسرائيل نفسها أيضاً أمام تيارات جديدة كحركة فتح التي تقود الضفة الغربية، كما حدث في انتفاضة الأقصى الثانية (2002)".

وتوقع الشوبكي أن تذهب إسرائيل إلى "تصعيد في عملياتها في الضفة الغربية، واستخدام سلاح الجو، وإطلاق أيدي المستوطنين دون أي ردع".

رد فعل

في السياق نفسه، رأى الكاتب والمحلل الفلسطيني طلال عوكل، أن عملية "عيلي" مؤشر على تصاعد المقاومة الفلسطينية وتطور قدرتها على المواجهة.

وأشار إلى أن ذلك التصاعد "مرتبط برد الفعل على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية من اجتياحات متواصلة وآخرها لمدينة جنين".

وقال: "يومياً تنفِّذ إسرائيل عمليات قتل وهدم وتدمير، ما رد الفعل الفلسطيني المتوقَّع؟ مؤكَّد أنه سيكون قوياً، وهذا ما كان في عملية عيلي".

وذكر أن "مستوى الرد لم يكن متوقعاً"، ويشير إلى أن "المقاومة في الضفة الغربية لديها الإمكانات والقدرة على الرد السريع والموجع أيضاً".

وعن تبني "حماس" منفِّذي عملية "عيلي"، قال عوكل، إن "حماس موجودة بقوة في الضفة، وهي جزء من حالة المقاومة، ولديها إمكانات كبيرة وعناصر مدرَّبة".

وتابع: "تعرف حماس جيداً نتائج هذا العمل، وتريد أن تقول إنها موجودة، كـ(سرايا القدس)، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في جنين، وكـ(عرين الأسود) في نابلس، وهي عنصر عامل وقوي في المواجهة".