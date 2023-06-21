أكد خفر السواحل الأمريكيون الأربعاء أن جهاز سونار رصد "أصواتاً تحت الماء" خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية التي فُقدت قبل يومين قرب حطام سفينة تايتانيك في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص.

وأورد خفر السواحل في حسابهم على تويتر أن "طائرة بي 3 كندية رصدت أصواتاً تحت الماء في منطقة البحث. ونتيجة لذلك نُقلت عمليات آلية موجهة عن بُعد لمحاولة تقصّي مصدر الأصوات".

وأضاف المصدر نفسه أن هذه العمليات "أعطت نتائج سلبية لكنها متواصلة".

وذكرت مجلة رولينغ ستون أن "طائرة بي-3 كندية تشارك في عمليات البحث رصدت أصوات طرقات في هذا القطاع كل ثلاثين دقيقة، وبعد أربع ساعات نُشر جهاز سونار إضافي، وكانت الطرقات لا تزال تُسمع".

ونقلت محطة سي إن إن التليفزيونية عن وثيقة داخلية للحكومة الأمريكية سماع الطرقات دون أن توضح متى جرى رصدها.

وتُنفَّذ عملية بحث واسعة أملاً في انقاذ أمريكي وفرنسي وبريطاني وباكستانيَّين على متن غواصة سياحية في رحلة لتفقُّد حطام سفينة تايتانيك على عمق أربعة آلاف متر في شمال المحيط الأطلسي. وتشارك في العملية القوات المسلحة الأمريكية بمؤازرة كندا وفرنسا.