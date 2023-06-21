انخفضت الأسهم الأوروبية عند الفتح الأربعاء، بعدما قاد قطاع العقارات الخسائر في مواجهة ارتفاع العوائد على سندات منطقة اليورو، فيما أكدت بياناتٌ استمرار التضخم البريطاني عند مستوى مرتفع ما دفع الأسهم إلى التراجع في بورصة لندن.

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%. وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الحافل الذي تشكل أسهم شركات التصدير ثقلاً عليه 0.4 %، إذ شهد الجنيه الإسترليني قفزة في أعقاب إعلان بيانات التضخم في بريطانيا.

وخالف مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني توقعات بتباطؤه وظل عند 8.7% في مايو/أيار. وجاءت البيانات قبل يوم من توقعات برفع بنك إنجلترا الفائدة للمرة الثالثة عشر على التوالي.

وتراجع مؤشر قطاع العقارات 1.3%.

ويترقب المستثمرون الآن شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام الكونغرس.