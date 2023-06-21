سجّلت صادرات الآلات في تركيا رقماً قياسياً إثر وصول قيمتها إلى 11.7 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.

وحسب بيانات صادرة عن اتحاد مصدّري الآلات، الأربعاء، ازدادت صادرات القطاع 12.7% خلال مايو/أيار الماضي.

وأظهرت البيانات أن قيمة صادرات الآلات بلغت 2.4 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وفقاً للأناضول.

وبلغت قيمة الصادرات 11.7 مليار دولار، بما في ذلك مناطق التجارة الحرة، بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2023.

وقال رئيس الاتحاد، كوتلو قره ولي أوغلو، إن الجزء الأكبر من الزيادة التي تحققت ناتج عن صادرات القطاع إلى روسيا.

وأوضح في تصريح للأناضول أنهم يسعون لدعم النجاح المسجَّل في سوق روسيا، عبر تحقيق قصة نجاح جديدة في أوروبا.