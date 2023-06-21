قال شهود إن اشتباكات عنيفة اندلعت في عدة مناطق بالعاصمة السودانية الأربعاء بين طرفي الصراع، بعد انتهاء هدنة مدتها 72 ساعة وردت عدة تقارير عن انتهاكها، وفقاً لرويترز.

وقبل وقت قصير من انتهاء الهدنة عند السادسة صباح اليوم (04:00 بتوقيت غرينتش)، وردت تقارير عن اندلاع قتال في المدن الثلاث بمنطقة العاصمة الأوسع على ضفتي نهر النيل، الخرطوم وبحري وأم درمان.

ويدور الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أكثر من شهرين، ما أدى إلى دمار في العاصمة واندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في منطقة دارفور غربي البلاد وفرار أكثر من 2.5 مليون شخص من ديارهم.

وقال شهود إن طائرات الجيش نفذت ضربات في مدينة بحري، كما ردت قوات الدعم السريع بالنيران المضادة للطائرات. كما قالوا إن أم درمان شهدت إطلاق نيران مدفعية واشتباكات عنيفة، كما وقعت اشتباكات على الأرض في جنوب الخرطوم، وفقاً للمصدر نفسه.

ونقلت وكالة رويترز عن سكان قولهم إن اشتباكات دارت في ولاية جنوب كردفان، حيث يجري حشد قوة متمردة كبيرة غير متحالفة بوضوح مع أي من طرفي القتال الدائر في الخرطوم.

وكان وقف إطلاق النار هو الأحدث في عدة اتفاقات هدنة عقدت من خلال محادثات بوساطة السعودية والولايات المتحدة في جدة.

وبمثل ما حدث خلال أوقات وقف إطلاق نار سابقة، وردت تقارير عن انتهاكات من الجانبين.

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تبادل الطرفان الاتهامات فيما يتعلق باندلاع حريق كبير في مقر المخابرات الذي يقع في مجمع دفاعي بوسط الخرطوم جرت حوله معارك منذ اندلاع القتال في 15 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت السعودية والولايات المتحدة إن طرفي الصراع إن لم يحترما وقف إطلاق النار، فسيبحث الوسيطان تأجيل محادثات جدة، التي شكك منتقدون في فاعليتها.