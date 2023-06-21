سياسة
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وزير الدفاع التركي: سنتعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب
بعد يوم من لقاء الرئيس التركي أردوغان ورئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور بارزاني، في أنقرة، قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن بلاده والعراق سيعززان التعاون في مكافحة الإرهاب.
وزير الدفاع التركي: سنتعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب
وزير الدفاع التركي: سنتعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب / صورة: AA
21 يونيو 2023

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن بلاده والعراق سيعززان التعاون في مكافحة الإرهاب، و"سيحصدان نتائج إيجابية في نهاية المطاف".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، في مقر البرلمان التركي بأنقرة، إذ أوضح أن بلاده تواصل مكافحة الإرهاب "بوتيرة وحزم متزايدين".

ورداً على سؤال حول لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور بارزاني، في أنقرة أمس، وتأثيره على مكافحة الإرهاب، قال غولر: "بالطبع له تأثير، سنعزز من تعاوننا مع العراق، وسنحصل على نتائج إيجابية في نهاية المطاف".

والثلاثاء، عقد أردوغان وبارزاني لقاء مغلقاً في أنقرة بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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