ناقشت الدول المشاركة في اجتماع أستانة، وهي تركيا وروسيا وإيران إلى جانب النظام السوري، التقدم الذي أُحرِز في إعداد خارطة الطريق بشأن مشاورات إعادة العلاقات بين تركيا والنظام السوري.

جاء ذلك بحسب البيان الختامي المشترك صدر بنهاية اجتماع أستانة بنسخته الـ20، في العاصمة الكازاخية، الأربعاء.

وأوضح البيان أن "تركيا وروسيا وإيران تجدد خلال اجتماع أستانة عزمها على محاربة الأجندات الانفصالية التي تهدد الأمن القومي لدول الجوار (سوريا)".

وأضاف أن تركيا وروسيا وإيران "تدين ممارسات الدول الداعمة لمحاولات إقامة حكم ذاتي غير مشروع وللكيانات الإرهابية في شمال شرق سوريا ومنها تنظيم YPG".

وأكّدت الأطراف التزامهما القوي وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، والدور المحوري لمسار أستانة في التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي لدول الجوار.

وأكد البيان أن اجتماع أستانة ناقش التقدم الذي أُحرِز في إعداد خارطة الطريق بشأن مشاورات إعادة العلاقات بين تركيا والنظام السوري.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أن الأطراف أعلنت التزامهما بدفع عملية التسوية السياسية في النزاع السوري، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 .

وقالت إن الأطراف دعت إلى عقد الجولة التالية من اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن.

وأشارت إلى الأطراف أكدت على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة داخل سوريا من أجل ضمان العودة الآمنة والطوعية والمشرفة للسوريين.