سياسة
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الخارجية التركية: اجتماع أستانة أكد ضرورة تهيئة الظروف لعودة السوريين
أكدت الأطراف المشاركة في اجتماع أستانة الـ20 حول سوريا ضرورة تهيئة الظروف اللازمة داخل سوريا من أجل ضمان العودة الآمنة والطوعية والمشرِّفة للسوريين.
الخارجية التركية: اجتماع أستانة أكد ضرورة تهيئة الظروف لعودة السوريين
الخارجية التركية: اجتماع أستانة أكد ضرورة تهيئة الظروف لعودة السوريين / صورة: AA
21 يونيو 2023

قالت وزارة الخارجية التركية إن الأطراف المشاركة في اجتماع أستانة أكدت "ضرورة تهيئة الظروف اللازمة داخل سوريا من أجل ضمان العودة الآمنة والطوعية والمشرِّفة للسوريين".

جاء ذلك في بيان نشرته عقب البيان الختامي المشترك الذي صدر نهاية اجتماع أستانة حول سوريا بنسخته الـ20 في العاصمة الكازاخستانية الأربعاء.

وأشار البيان إلى مشاركة وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية السفير براق أقجابار في الاجتماع.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول قضايا الوضع الميداني ومكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية والعملية السياسية وعودة السوريين والمساعدات الإنسانية.

وأكدت الأطراف المشاركة "التزامها القوي لوحدة سوريا السياسية ووحدة أراضيها، والدور الريادي الذي يشكله مسار أستانة في إيجاد حل سلمي للمسألة السورية"، وفق البيان.

واختُتمت الثلاثاء أعمال اجتماع أستانة في دورته الـ20 بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري.

وشهد الاجتماع عقد مباحثات تشاورية ثنائية وثلاثية ورباعية بين وفود الدول الـ4، وتناول لأول مرة مباحثات حول "خريطة طريق" لإعادة العلاقات التركية-السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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