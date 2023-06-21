سياسة
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تركيا.. عائدات صادرات الحلزون البحري تفوق 7.2 مليون دولار
حققت تركيا عائدات فاقت 7.2 مليون دولار من صادرات الحلزون البحري خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي، وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مُصدِّري شرق البحر الأسود أن صادرات الحلزون حققت نمواً بنسبة 48% على صعيد الحجم وبنسبة 159% على مستوى العائدات.
تركيا.. عائدات صادرات الحلزون البحري تفوق 7.2 مليون دولار
بلغت عائدات صادرات الحلزون البحري 7 ملايين و235 ألفاً و437 دولاراً / صورة: AA
21 يونيو 2023

حققت تركيا عائدات فاقت 7.2 مليون دولار من صادرات الحلزون البحري خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي.

وفي حديثه للأناضول قال أحمد حمدي غوردوغان نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مُصدِّري منطقة شرق البحر الأسود إن تركيا صدّرت 723 طناً من الحلزون البحري، لأسواق 7 دول، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2023.

وأضاف أن عائدات الصادرات هذه بلغت 7 ملايين و235 ألفاً و437 دولاراً.

وأوضح أن صادرات الحلزون البحري حققت خلال الفترة المذكورة نمواً بنسبة 48% على صعيد الحجم، وبنسبة 159% على مستوى العائدات.

وفيما يخص الدول الأكثر استيراداً من تركيا للمنتج البحري أفاد غوردوغان بأن كوريا الجنوبية تصدّرت القائمة بمليونين و636 ألفاً و526 دولاراً، تلتها الصين بمليون و727 ألفاً و879 دولاراً، ثم اليابان بمليون و534 ألفاً و884 دولاراً.

وبلغت حصة منطقة البحر الأسود شمالي تركيا 56% من إجمالي صادرات البلاد من الحلزون البحري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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