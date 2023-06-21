قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إن إسرائيل تعتزم تشييد ألف منزل جديد في مستوطنة إيلي بالضفة الغربية المحتلة، واصفاً ذلك بأنه ردٌّ على هجوم فلسطيني مسلح هناك أودى بحياة أربعة أشخاص.

والثلاثاء قُتل 4 إسرائيليين وأصيب 4 بجروح في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان استشهدا لاحقاً.​​​​​​​​​​​​​​

وقال بيان من المكتب إن نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش "وافقا على المضي قدماً على الفور" في الخطة، من دون التطرُّق إلى تفاصيل الإطار الزمني.

وحذَّرت الولايات المتحدة إسرائيل من الشروع في أي مشروعات استيطان جديدة.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية صدَّقت مؤخراً على قرار بتفويض وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، من أجل إصدار التصديق الأولي للتخطيط والبناء في المستوطنات، من دون الحصول على إذن المستوى السياسي.