سياسة
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أردوغان: سنعمل لجعل تركيا بين أكبر 10 اقتصادات وسنحمي شعبنا من التضخّم
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه تنمية الاقتصاد التركي والعمل بلا توقف حتى يجعل بلاده بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.
أردوغان: سنعمل لجعل تركيا بين أكبر 10 اقتصادات وسنحمي شعبنا من التضخّم
أردوغان يؤكد عزمه تنمية الاقتصاد التركي / صورة: AA
21 يونيو 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حزب العدالة والتنمية سيعمل بلا توقف حتى يجعل تركيا من أكبر 10 اقتصادات في العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء خلال اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعمه.

وأكد الرئيس عزمه تنمية الاقتصاد التركي من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري.

وأضاف: "سنخطو خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثّف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخم".

وأشار إلى أن استبدال الدستور الحالي الذي وضعه الانقلابيون (عام 1982) جزء لا يتجزأ من نضال الحزب في النهوض بالاقتصاد.

وأوضح أردوغان أن رؤية "قرن تركيا" لا يمكن أن تتحقق بوجود دستور هو من نتاج انقلاب عسكري (حدث في سبتمبر/أيلول 1980).

و"قرن تركيا" رؤية أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الجديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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