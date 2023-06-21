قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حزب العدالة والتنمية سيعمل بلا توقف حتى يجعل تركيا من أكبر 10 اقتصادات في العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء خلال اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعمه.

وأكد الرئيس عزمه تنمية الاقتصاد التركي من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري.

وأضاف: "سنخطو خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثّف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخم".

وأشار إلى أن استبدال الدستور الحالي الذي وضعه الانقلابيون (عام 1982) جزء لا يتجزأ من نضال الحزب في النهوض بالاقتصاد.

وأوضح أردوغان أن رؤية "قرن تركيا" لا يمكن أن تتحقق بوجود دستور هو من نتاج انقلاب عسكري (حدث في سبتمبر/أيلول 1980).

و"قرن تركيا" رؤية أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الجديدة.