سياسة
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على هامش "مؤتمر تعافي أوكرانيا".. وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يلتقيان بلندن
عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أول لقاء ثنائي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عقب توليه مهام المنصب، على هامش "مؤتمر تعافي أوكرانيا" بالعاصمة البريطانية لندن. وصرّح وزير الخارجية التركي بأنهم موجودون في لندن لـ"إبداء الدعم لأوكرانيا".
على هامش "مؤتمر تعافي أوكرانيا".. وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يلتقيان بلندن
أعرب بلينكن عن سعادته بالعمل مع وزير خارجية تركيا الجديد هاكان فيدان / صورة: AA
21 يونيو 2023

عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أول لقاء ثنائي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عقب توليه مهام المنصب، وذلك على هامش "مؤتمر تعافي أوكرانيا" في العاصمة البريطانية لندن.

وقبيل عقد اللقاء الثنائي الأربعاء قال فيدان في تصريح للصحفيين إنه سيبحث مع بلينكن القضايا الثنائية.

وأضاف: "كما تعلمون، قد لا نتفق على كل شيء، لكن تحالفنا طويل الأمد في الناتو والمحافل الأخرى يُجبرنا على مواصلة العمل معاً".

وصرّح وزير الخارجية التركي بأنهم موجودون في لندن لـ"إبداء الدعم لأوكرانيا".

وأردف: "كما تعلمون، أنشأ الرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان، ونظيره الأمريكي (جو) بايدن الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية في العاصمة الإسبانية مدريد العام الماضي، وغرض الآلية معالجة القضايا العالقة واستكشاف الفرص لزيادة تعميق تعاوننا، لذلك أتطلّع إلى العمل مع الوزير بلينكن".

من جانبه، أعرب بلينكن عن سعادته بالعمل مع وزير خارجية تركيا الجديد هاكان فيدان.

وشدّد بلينكن على أن بلاده وتركيا "فعلتا الكثير معاً بشأن أهم القضايا الأساسية".

وأضاف :"لدينا الكثير لنتحدث عنه، بالطبع سنتحدث عن إحراز تقدّم في عدد من القضايا، بما في ذلك قمة الناتو المقبلة ومسار انضمام السويد إلى الحلف وتعاوننا الدفاعي ومسائل الطاقة والتعاون الاقتصادي، لكن العلاقات بين بلدينا عميقة وغنية".

وتابع: "كما قلت إنها (العلاقات الثنائية) تتعلق بعديد من أهم قضايا عصرنا، لذلك أشكرك (فيدان) كثيراً على إتاحة الفرصة لقضاء بعض الوقت معك هنا في لندن".

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر دبلوماسية عقب اللقاء، بحث فيدان مع نظيره الأمريكي الوضع في أوكرانيا واتفاقية شحن الحبوب المبرمة بمبادرة تركية وتوسّع حلف الناتو والتطبيع بين أذربيجان وأرمينيا، إلى جانب العلاقات بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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