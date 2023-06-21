قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "من الضروري تمديد حالة الطوارئ الوطنية على خلفية التهديد غير العادي لكوريا الشمالية".

وجاء في بيان للبيت الأبيض نُشر في وقت متأخر من الثلاثاء أن "الرئيس بايدن كتب في رسالة وجهها إلى الكونغرس الأمريكي إن كوريا الشمالية لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية، واقتصاد الولايات المتحدة".

وأضاف بايدن: "لهذا السبب قررت أن من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13466 فيما يتعلق بكوريا الشمالية"، في إشارة إلى الأمر الذي صدر لأول مرة عام 2008 وجُدِّد عدة مرات منذ ذلك الحين.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه "اتخذ هذا القرار على خلفية إجراءات وسياسات حكومة كوريا الشمالية التي تزعزع استقرار شبه الجزيرة الكورية، وتُعرِّض القوات المسلحة للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها التجاريين في المنطقة للخطر، بما في ذلك سعيها إلى برامج نووية وصاروخية".

ويحدد القانون الأمريكي "مدة الإنهاء التلقائي لحالة الطوارئ الوطنية في غضون 90 يوماً قبل تاريخ الذكرى السنوية لإعلانه، ما لم ينشر رئيس البلاد في السجل الفيدرالي أن حالة الطوارئ ستستمر بعد تاريخ الذكرى، ويرسل إشعاراً إلى الكونغرس بذلك".