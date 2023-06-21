سياسة
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"بـ1.4 مليار دولار".. المغرب يعلن مضاعفة استثمارات الطاقة المتجدّدة 3 مرات
أعلن المغرب أنه سيضاعف استثماراته بالطاقة المتجددة 3 مرات، لتصل إلى 1.4 مليار دولار سنوياً بين عامَي 2023 و2027، وقالت وزيرة الانتقال الطاقي: "بُرمجَ إنجاز قرابة 1.3 غيغاواط خلال الفترة 2023-2027 عوض 0.16 غيغاواط سنوياً خلال الفترة 2009-2022".
"بـ1.4 مليار دولار".. المغرب يعلن مضاعفة استثمارات الطاقة المتجدّدة 3 مرات
اعتمد المغرب منذ عام 2009 استراتيجية طاقية وطنية ترتكز على "تطوير الطاقات المتجدّدة" و"النجاعة الطاقية" و"الاندماج الجهوي" / صورة: AA
21 يونيو 2023

أعلن المغرب الأربعاء أنه سيضاعف استثماراته بالطاقة المتجددة 3 مرات لتصل إلى 1.4 مليار دولار سنوياً بين عامَي 2023 و2027.

جاء ذلك بكلمة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في يوم دراسي بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، حول إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وقالت بنعلي: "سنضاعف وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجدّدة بأكثر من ثلاث مرات".

وتابعت: "ستنتقل الاستثمارات في الطاقات المتجدّدة من قرابة 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) في السنة بين 2009 و2022، إلى استثمار سنوي يبلغ 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) بين 2023 و2027".

وأردفت: "بُرمجَ إنجاز قرابة 1.3 غيغاواط سنوياً خلال الفترة 2023-2027 عوض 0.16 غيغاواط سنوياً خلال الفترة 2009-2022".

ووفق الوزيرة "خلال الأشهر الـ12 الماضية رُخصت عدة مشاريع جديدة من مصادر الطاقات المتجددة بقدرة تناهز نحو 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد".

واعتمد المغرب منذ عام 2009، استراتيجية طاقية وطنية ترتكز على "تطوير الطاقات المتجددة" و"النجاعة الطاقية" و"الاندماج الجهوي".

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال الديوان الملكي، إن "الرباط تعتزم إنتاج 52% من الكهرباء انطلاقاً من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030".

وذكر الديوان في بيان آنذاك، أن "البلاد تهدف للارتقاء إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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