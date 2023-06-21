قُتل 4 مدنيين، الأربعاء، في قصف لقوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول بأن "قوات النظام والمجموعات التابعة لإيران المتمركزة في قرية كفر حلب استهدفت المناطق السكنية بريف حلب الغربي بصواريخ أرض-أرض".

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني لمراسل الأناضول أن "4 مدنيين قُتلوا في القصف المذكور وجرح 8 آخرون نُقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج، بينما تسود مخاوف من ارتفاع عدد القتلى".

وكانت قوات النظام استهدفت بقذائف المدفعية اليوم قرى بريف إدلب الجنوبي تقع كذلك ضمن منطقة خفض التصعيد دون ورود أنباء عن إصابات.

وكان الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أفاد في بيان الثلاثاء "بأن نظام الأسد وروسيا يجددان استهداف المناطق المحررة بصواريخ الطائرات الحربية والقذائف المدفعية مستهدفين مناطق من إدلب وحلب، بالتزامن مع مباحثات جولة أستانة الـ20، ما يشكل تهديداً لحياة ملايين السوريين في تلك المناطق على الرغم من الوضع الإنساني المتردي لمعظم العائلات".

وفي سبتمبر/أيلول 2018 توصلت أنقرة وموسكو إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/أيار 2020 توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تخرق الاتفاق بين الحين والآخر.