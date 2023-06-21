سياسة
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"سرايا القدس" تعلن اغتيال إسرائيل 3 مقاومين بقصف شمال جنين
أعلنت "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الأربعاء، اغتيال إسرائيل لاثنين من عناصرها، وثالث من "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" في عملية شمال الضفة الغربية.
"سرايا القدس" تعلن اغتيال إسرائيل 3 مقاومين بقصف شمال جنين
"سرايا القدس" تعلن اغتيال إسرائيل 3 مقاومين بقصف شمال جنين / صورة: AA
21 يونيو 2023

أعلنت "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الأربعاء، اغتيال إسرائيل لاثنين من عناصرها، وثالث من "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" في عملية شمال الضفة الغربية.

ونعت "كتيبة جنين" في بيان صحفي، "ثلة من أبطالها الذين ارتقوا في جريمة اغتيال جبانة نفذتها طائرة مسيرة لجيش الاحتلال".

وأفاد البيان أن جيش الاحتلال "اغتال كل من صهيب عدنان الغول (27 عاماً) قائد إحدى تشكيلات كتيبة جنين، ومحمد بشار عويس (28 عاماً) أحد قادة كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، وأشرف مراد السعدي (17 عاماً) أحد عناصر كتيبة جنين".

وأضافت الكتيبة: "نعاهد الله تعالى أن نواصل الدرب الذي خطه شهداؤنا بدمائهم الطاهرة، وأن نبقى على عهدهم ووصاياهم حتى يكتب الله لنا النصر والتحرير".

كما توعدت في بيانها بأن "على قيادة العدو أن تتحمل ما سيكون من عقاب وعذاب على هذا القرار وليفعل بنا الله بعد ذلك ما يشاء".

وأكدت أن "هذه الاغتيالات لن تنال من عزيمتنا، فلقد أعددنا لكم بإذن الله ما يسوء وجوهكم ويشفي صدور قوم مؤمنين".

ومساء اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال "خلية مسلحة" داخل مركبة، بواسطة طائرة مسيرة، وذلك بمنطقة الجلمة قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، نقل مراسل وكالة الأناضول عن شهود عيان، أن "3 شبان فلسطينيين أطلقوا النار نحو برج عسكري إسرائيلي مقام على جدار الفصل العنصري، في محيط حاجز الجلمة الإسرائيلي، شمال مدينة جنين".

وأضاف الشهود، أن مسيرة إسرائيلية قامت بقصف السيارة التي استخدمها الشبان في الانسحاب من الموقع بثلاثة صواريخ.

وحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي المركبة، ومنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني من الوصول إليها، وفق الشهود.

وتعتبر حادثة اليوم أول عملية اغتيال تنفذها إسرائيل بواسطة طائرة في الضفة الغربية، منذ عام 2006.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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