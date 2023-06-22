سياسة
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عقب عملية جنين.. فصائل فلسطينية تتوعد بـ "رد قاسٍ" وواشنطن تعرب عن قلقها
نعت حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية-القيادة العامة المقاومين الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وتوعدت برد قاسٍ، فيما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء التصعيد بالضفة.
عقب عملية جنين.. فصائل فلسطينية تتوعد بـ "رد قاسٍ" وواشنطن تعرب عن قلقها
مقاومون فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على روح شهداء قتلهم الاحتلال في غارة بمدينة جنين (رويترز) / صورة: Reuters
22 يونيو 2023

توعدت فصائل فلسطينية مساء الأربعاء إسرائيل برد "قاسٍ ومناسب" على اغتيال الجيش 3 ناشطين بطائرة مسيّرة قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيانات نعي لأعضاء الخلية المسلحة التي اغتالتها إسرائيل، أصدرتها حركات حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية-القيادة العامة.

وقالت حركة حماس إن "عملية الاغتيال الجبانة في جنين لن تمر مرور الكرام، وسترد المقاومة عليها رداً قاسياً ومناسباً لحجم الجريمة".

وأضافت في بيان، أن "استخدام الجيش الإسرائيلي للطائرات في اغتيال أبناء شعبنا تصعيد خطير لتفجير الأوضاع بعد تزايد عجزه عن حسم المعركة مع المقاتلين في الميدان".

وتابعت: "عمليات الاغتيال لن توقف المقاومة ولن ترهب الشعب الفلسطيني، بل ستكون فرصة ثمينة للثأر للشهداء والدفاع عن شعبنا في كل المناطق".

من جانبها، نعت "الجهاد الإسلامي" أعضاء الخلية التي اغتالها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن اثنين منهم قياديان في ذراعها العسكرية "سرايا القدس"، فيما ينتمي الثالث إلى كتائب شهداء الأقصى المنبثقة عن حركة فتح.

من جهة أخرى، اعتبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة"، أن عملية الاغتيال "حماقة سيدفع الاحتلال ثمنها غالياً".

وقالت الجبهة في بيان، إن "الوحدة الميدانية في الرد على جرائم الاحتلال هي أبلغ رد"، داعية إلى "التنسيق المشترك وتضافر كل الجهود في الميدان لإيقاع أكبر الخسائر في العدو".

وفي وقت سابق مساء الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال "خلية مسلحة" داخل مركبة، بطائرة مسيّرة، وذلك بمنطقة الجلمة قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وحاصر الجيش الإسرائيلي المركبة، ومنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني من الوصول إليها، وفق الشهود.

ووفق مراقبين، هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي الطائرات لتنفيذ عمليات اغتيال بحق نشطاء فلسطينيين، منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وخصوصاً عام 2005.

الولايات المتحدة تعرب عن "قلقها"

أعربت الولايات المتحدة، عن "قلقها العميق" إزاء تصعيد أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدة أن تقارير عن هجوم شنه إسرائيليون على قرية فلسطينية "مقلقة".

وقال متحدث وزارة الخارجية فيدانت باتيل، بعد إدانته مقتل أربعة اسرائيليين قبلها بيوم في مستوطنة عيلي: "نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة"، وفق ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وفي آخر التطورات الميدانية، فجَّر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس جدران منزل عائلة المعتقل الفلسطيني كمال جوري في حي تل بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وفجرت وحدة هندسية تابعة للجيش جدران منزل جوري (دون الأعمدة) وهو الطابق الثاني من عمارة سكنية.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، استخدم فيها الأخير الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق المحتجون القوات بالحجارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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