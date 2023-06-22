أعلنت الخارجية الأمريكية سياسة جديدة تقيد منح التأشيرات لمسؤولي الحكومات الأجنبية وعملائها الذين يساعدون الهاربين في الإفلات من نظام العدالة الأمريكي.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيانٍ للوزارة صدر أمس الأربعاء إن سياسة (فالون سمارت) سُميت على اسم فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً قُتلت عندما صدمتها سيارة فر قائدها من مكان الحادث بولاية أوريغون في عام 2016، مضيفاً أن المتهم بالتسبب في وفاة سمارت أجنبي فر من الولايات المتحدة لتجنب المحاكمة بتهمة القتل.

وتابع بلينكن قائلاً في البيان إن "وزارة الخارجية ملتزمة ردع وتعزيز المحاسبة على ضلوع الحكومات الأجنبية (...) في مساعدة الهاربين على الإفلات من نظام العدالة الأمريكي".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنه "لا يمكننا الكشف عن هويات الأفراد الذين يخضعون أو قد يخضعون لهذه السياسة"، وذلك لأن سجلات التأشيرات سرية بموجب القانون الأمريكي.

وأعلن رون وايدن السناتور عن ولاية أوريغون في مارس/آذار أنه سيتوقف عن عرقلة تعيين المرشح آنذاك مايكل راتني سفيراً للولايات المتحدة لدى السعودية، بعد التزام من وزارة الخارجية إلغاء تأشيرات الأجانب الذين يساعدون الفارين من الملاحقة القضائية أو من نظام العدالة الأمريكي.

وقال وايدن أمس الأربعاء "إعلان اليوم ’سياسة فالون سمارت’ يرسخ في السياسة الأمريكية المبدأ القائل إنه لا يمكن أن يكون في أمريكا مكان للمسؤولين الأجانب الذين يساعدون المشتبه فيهم جنائياً على مراوغة القانون".

وأضاف "لا يمكن محو فقدان فالون من قلوب عائلتها وأحبائها أبدا، لكن سياسة وزارة الخارجية الجديدة التي سُميت على اسم هذه الفتاة، التي قتلها أجنبي، تؤسس محاسبة حقيقية لأي مسؤول أجنبي يساعد الهاربين الفارين من العدالة الأمريكية".