أجرى خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري خلال الأيام الماضية زيارات لعدة دول عربية وإسلامية، في خطوة تهدف إلى نقل الصورة الواضحة لما يجري في والأقصى والقدس والتحذير من المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة والتضييق على المسلمين فيها.

وطالب الشيخ خلال لقائه عدداً من المسؤولين في تركيا والجزائر وماليزيا بمزيد من المواقف السياسية الداعمة لقضية القدس، إضافة إلى توحيد الصفوف من أجل تشكيل اتحاد اسلامي يدعم المسجد الأقصى، محذراً من خطورة السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيم المسجد ومنع العبادة فيه.

وشارك الشيخ صبري في عدد من المؤتمرات والندوات خلال زياراته، إذ شارك في مؤتمر الهيئة العربية لإعمار فلسطين في إسطنبول، كما التقى خلال الزيارة رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش ومسؤولين آخرين.

وكان الشيخ صبري، التقى خلال زيارته إلى تركيا قبل نحو أسبوعين نائب رئيس حزب العدالة والتنمية (انتخب لاحقاً رئيساً للبرلمان) نعمان قروتولموش، في العاصمة أنقرة.

ومعرباً عن ترحيبه بزيارة صبري لتركيا قال قورتولموش: "عندما نرى الشيخ عكرمة نرى القضية الفلسطينية متجسدة فيه".

ومؤكداً أن تركيا تحت قيادة الرئيس أردوغان "لن تتخلى أبداً عن قضية القدس وفلسطين"، أوضح قورتولموش أن أنقرة "تتابع من كثب اعتداءات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، وتبذل جهوداً لإنهائها".

وأشار إلى أن تركيا ستواصل مواقفها الثابتة بشأن قدسية المسجد الأقصى والحفاظ على وضعه المنصوص عليه في القانون الدولي.

كما أجرى خطيب الأقصى لقاءات مكثفة في كل من الجزائر وماليزيا، حيث التقى برئيس وزراء الأخيرة أنور إبراهيم وبحث معه أبرز التطورات في القدس والمسجد الأقصى.

وفي الجزائر حل الشيخ ضيفاً على رئاسة الجمهورية، وعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين ومن ضمنهم والي منطقة الأغواط، كما التقى رئيس الشؤون الدينية، الذي اطّلع من كثب على ما يحاك من مؤامرات ضد الأقصى، إضافة إلى الاعتداءات المستمرة، وحفر مزيد من الأنفاق الإسرائيلية تحت المسجد والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وخلال اجتماعه مع عدد من وسائل الإعلام، طالب صبري المؤسسات الإعلامية بتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، وقضية القدس والأقصى على وجه الخصوص والتنبّه لروايات الاحتلال الإسرائيلي حول القضية.