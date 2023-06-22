جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان موقف بلاده المبدئي من استقلال ووحدة الأراضي الأوكرانية بما في ذلك شبه جزيرة القرم الوطن الأصلي لأتراك القرم، ودعم تركيا الكامل لإعادة الاعمار في أوكرانيا.

تصريحات وزير الخارجية التركي جاءت خلال تمثيله وقيادته لوفد تركيا في مؤتمر "تعافي أوكرانيا" الذي بدأت فاعلياته في العاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء، بمشاركة أكثر من 60 دولة ومؤسسات مالية دولية بالإضافة إلى مؤسسات من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وبدأ وزير الخارجية التركي تصريحه بشكر أوكرانيا وبريطانيا على تنظيم المؤتمر، مؤكداً على أن تركيا لا تزال على موقفها المبدئي والحازم من الحرب، وأنها ستدعم أوكرانيا لتعامل مع الآثار الاقتصادية المدمرة للحرب.

وأضاف وزير الخارجية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يعمل بلا توقف من أجل تخفيف آثار الحرب والآلام التي سببتها، من رعاية اتفاقيات تبادل الاسرى إلى اتفاقية الحبوب".

وأشار الوزير فيدان إلى ضرورة العمل على تصميم إطار مالي يسهم في استدامة إعادة إعمار أوكرانيا وتعافيها.

الدور الريادي لتركيا في إعادة الاعمار

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده هي من الأكثر تقديماً للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا مقارنةً بالدخل القومي. وبالإضافة إلى ما قدمته الآن، جدد فيدان عزم بلاده على "حشد كل الوسائل والامكانيات المتاحة لديها لدعم عملية إعادة الاعمار في أوكرانيا".

وذكر فيدان أن تركيا من الدول التي تلعب دوراً رائداً في عمليات إعادة الإعمار في أوكرانيا، فمنذ بدأ الحرب شارك المقاولون الأتراك في 50 مشروعاً لا يزال 29 منها مستمراً، بقيمة وصلت إلى 3.2 مليار دولار.

وأكد فيدان على مواصلة الحكومة التركية تشجيع "رجال الأعمال والمقاولين الأتراك على العمل من أجل الشعب الأوكراني بغض النظر عن مدى صعوبة الظروف".

وجدد فيدان التذكير بأن الرئيس التركي ونظيره الاوكراني وقّعا في 18 أغسطس/آب الماضي على مذكرة تفاهم من أجل التعاون لإعادة الاعمار في أوكرانيا، مؤكداً على أن بلاده ستقدم كل ما تملك من خبرات ومعارف لمساعد أوكرانيا على النهوض مجدداً.