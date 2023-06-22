سياسة
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مشروع أوروبي لتنظيم الإعلام يثير تخوفات من التجسس على الصحفيين
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على مقترح لتنظيم عمل الوسائل الإعلامية، ويشمل بنوداً تسمح بالتجسس على صحفيين بدعوى حماية "الأمن القومي"، ما لقى استهجاناً وإدانة من المنظمات المهنية المعنية.
مشروع أوروبي لتنظيم الإعلام يثير تخوفات من التجسس على الصحفيين
مشروع أوروبي لتنظيم الإعلام يثير تخوفات من التجسس على الصحفيين / صورة: Reuters
22 يونيو 2023

توصلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى اتفاق على مقترح لتنظيم عمل وسائل الإعلام، يشمل بنوداً تسمح بالتجسس على صحفيين بدعوى حماية "الأمن القومي"، ما لقى استهجاناً وإدانة من المنظمات المهنية المعنية.

وقالت وزيرة الثقافة السويدية باريسا ليليستراند التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن المقترح هدفه حماية تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها أمام "التهديدات المتصاعدة داخلياً وخارجياً للاتحاد".

ولفتت مصادر دبلوماسية إلى أن بولندا والمجر فقط صوتتا ضد المقترح في اجتماع السفراء السابع والعشرين.

ويتعلق النص بشكل خاص باحترام الحكومات سرية المصادر الصحفية وكذا حظر نشر برامج تجسس في الأجهزة، التي يستخدمها الصحفيون. وهي أعمال تجسس طالت مؤخراً العديد من الدول الأوروبية منها المجر وبولندا واليونان.

وبالمقارنة مع المقترح الأصلي الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول الماضي، توسِّع التسوية التي جرى التوصل إليها الأربعاء، احتمالات الاستثناء وتشدد على "مسؤولية الدول الأعضاء في حماية الأمن القومي".

من جانبها، أكدت جولي ماجيرجاك مديرة مكتب مراسلون بلا حدود في بروكسل، أن "إمكانية مراقبة الصحفيين باسم الأمن القومي تترك الباب مفتوحاً لجميع التجاوزات".

كما اعتبر الاتحاد الأوروبي للصحفيين، الذي يضم 71 نقابة وجمعية مهنية في 45 دولة، الخطوة بمثابة "ضربة موجهة لحرية الإعلام".

وقالت رينات شرودر مديرة الاتحاد لوكالة الصحافة الفرنسية: "إضافة استثناء على أساس الأمن القومي يعرض الصحفيين لخطر أكبر ويسهم في ردع عمل المخبرين والمصادر الأخرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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