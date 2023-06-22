سياسة
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ضربة أوكرانية على جسر استراتيجي بالقرم.. وبوتين يلوّح بنشر صواريخ نووية
تعرض جسر يربط بين شبه جزيرة القرم ومنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلها القوات الروسية جزئياً، لأضرار في ضربة أوكرانية حسبما ذكرت السلطات الروسية المحلية. فيما لوّح بوتين بنشر صواريخ سارمات البالستية العابرة للقارات.
ضربة أوكرانية على جسر استراتيجي بالقرم.. وبوتين يلوّح بنشر صواريخ نووية
ضربة أوكرانية على جسر استراتيجي بالقرم / صورة: AA
22 يونيو 2023

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إنه سيجري قريباً نشر الجيل الجديد من صواريخ سارمات البالستية العابرة للقارات، والقادرة على حمل عشرة رؤوس نووية أو أكثر، بحيث تكون جاهزة للمهام القتالية.

وفي كلمة للخريجين الجدد من الأكاديميات العسكرية، شدد بوتين على أهمية "ثالوث" القوات النووية الروسية التي يمكن إطلاقها من البر أو البحر أو الجو.

وقال "المهمة الأبرز هنا هي تطوير الثالوث النووي، وهو ضمان مهم للأمن العسكري الروسي والاستقرار العالمي".

وأضاف "نحو نصف وحدات وتشكيلات قوات الصواريخ الاستراتيجية مزودة بالفعل بأحدث أنظمة (صواريخ) يارس، ويُعاد تجهيز القوات بأنظمة صاروخية حديثة برأس حربي فرط صوتي من طراز أفانجارد".

وذكر أن أول قاذفات من طراز سارمات ستدخل الخدمة "في المستقبل القريب".

وقال وزير الدفاع سيرجي شويغو للخريجين الجدد "الغرب مجتمعاً يشن حربا حقيقية ضد روسيا".

ودأب بوتين على القول منذ بداية الصراع في أوكرانيا إن روسيا مستعدة لاستخدام كل الوسائل، ومن بينها الأسلحة النووية، للدفاع عن "وحدة أراضيها". وذكر في العام الماضي أنه وضع الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية في أوكرانيا تحت المظلة النووية الروسية، وتقول روسيا إنها أصبحت ضمن أراضيها.

استهداف جسر تشوغار

في سياق منفصل تعرّض جسر يربط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو ومنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلها القوات الروسية جزئياً، لأضرار في ضربة أوكرانية حسبما ذكرت السلطات الروسية المحلية الخميس.

وقال الحاكم الروسي للقرم سيرجي أكسيونوف: "خلال الليل أصابت ضربة جسر تشونغار ولم تسفر عن سقوط ضحايا" مضيفاً أن السلطات تجري مسحاً للأضرار. ويربط هذا الجسر بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014 وجزء من منطقة خيرسون الأوكرانية تحتله القوات الروسية.

وتأتي هذه الضربة التي أبلغت عنها السلطات الروسية فيما تنفذ القوات الأوكرانية عمليات هجومية منذ مطلع يونيو/حزيران على عديد من الجبهات، خصوصاً في الجنوب.

وتشكّل شبه جزيرة القرم خصوصاً قاعدة خلفية لوجستية للقوات الروسية المنتشرة في جنوب أوكرانيا.

وفي حين تحدّث أكسيونوف عن تضرر جسر واحد، أشار مسؤول روسي في خيرسون إلى تضرر عديد من البنى التحتية، دون تقديم تفاصيل.

وأوضح فلاديمير سالدو الذي عيّنته موسكو على رأس المناطق المحتلة في خيرسون، أن قوات كييف "قصفت بنى تحتية مدنية وجسوراً على الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم قرب تشونغار".

ونشر صوراً تظهر الجسر نفسه وفيه حفرة وأكد أنه وفقاً للتقديرات الأولية استخدمت قوات كييف صواريخ من طراز ستورم شادو البريطانية.

ولم يكن ممكناً التحقق بشكل مستقل من هذه التصريحات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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