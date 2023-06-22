احتج بعض القادة الأفارقة على سياسة الدول الغنية "المستعدة لدفع مليارات الدولارات لكييف في حين تتقاعس عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه القارة السوداء"، مؤكدين أن مساعدة أوكرانيا لا ينبغي أن تكون على حساب إفريقيا.

وخلال الاجتماع الاخير لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في أبريل/نيسان "أعربت الدول الإفريقية عن مخاوفها من اعتماد ازدواجية في المعايير" فيما يتعلق بالمساعدات الدولية.

وبعد أن أصاب الدمار العديد من مناطقها منذ الهجوم الروسي وشهدت انهيار إجمالي الناتج المحلي العام الماضي بنسبة 30%، تدفقت المساعدات لأوكرانيا من الدول الغربية.

ووعد حلفاء كييف بصرف ما يزيد عن 150 مليار يورو في 24 فبراير/شباط، وفقاً لأرقام جمعها معهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW). ثم أعلن مساعدات غير عسكرية جديدة بعدة مليارات خلال مؤتمر دولي الأربعاء في لندن حول إعادة إعمار اوكرانيا. في حين يقدر البنك الدولي حجم ما تحتاجه بنحو 411 مليار دولار.

وشهدت إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الرئيسية التي تخصص لها مساعدات التنمية، تراجع هذه المساعدات العام الماضي إلى 29 مليار دولار (-8%) فيما ارتفعت المساعدة المخصصة لأوكرانيا إلى 16 ملياراً مقابل أقل من مليار قبل عام، وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

"دعم غير مسبوق"

وقال مصدر حكومي في زامبيا "في شمال الكونغو والسودان وأجزاء أخرى من إفريقيا نزاعات لكن الدعم الذي تحصل عليه أوكرانيا من الدول الغربية غير مسبوق. الغرب يركز على دعم الدول الغربية".

والمفاوضات حول ملف زامبيا، كما هي الحال بالنسبة لغانا، متعثرة حتى الآن بسبب غياب توافق بين الدول الغربية والصين، التي أصبحت مقرضاً أساسياً لإفريقيا في السنوات الأخيرة.

وتتعرض الدول الغنية للانتقادات لعدم وفائها بالتزاماتها، في المقام الأول دفع 100 مليار دولار سنوياً وهو مبلغ تُعُهِّد به عام 2009 لمكافحة تغير المناخ و100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة التي لم تؤمن بعد.

والصندوق الذي اعتُمد في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، لتعوض الدول الغنية "الخسائر والأضرار" التي تكبدتها بلدان الجنوب، لم يعمل بعد.

وقالت إليز دوفياف الباحثة في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية "بين الدول المانحة ودول الجنوب أزمة ثقة". خاصة وأنه "عندما نرى الاستجابة السريعة لتسوية الأزمة في أوكرانيا أو تمويل بنوك أمريكا الشمالية التي كادت أن تفلس".

وشعور إفريقيا بانها منسية يعود أيضاً إلى طلب إفريقيا أن تحظى بتمثيل أفضل في المنتديات التي تحدد الأولويات الدولية مثل مجموعة العشرين والأمم المتحدة.