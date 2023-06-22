"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك".. تنساب هذه الكلمات بعد أيام قليلة بين الوافدين من جميع بقاع العالم لموسم حج (1444هـ/2023م)، المقدّرين بنحو مليوني حاج، في أول شروق كامل للحجاج بعد غروب جائحة كورونا، ووسط أكبر خطة استعدادات في تاريخ السعودية.

ومن أبرز ملامح موسم الحج هذا العام، الذي يتفاءل به رئيس شؤون الحرمين الشريفين في السعودية الشيخ عبد الرحمن السديس، ويتوقع أن يكون "استثنائياً ومميزاً وآمناً"، وفق مقابلة مع قناة الإخبارية (رسمية) قبل أيام، المبادرات والتطبيقات الرقمية، وأكبر مدينة للخيام والاستقبال الحافل وحشود من الموظفين والمتطوعين غير المسبوقة.

أول عودة كاملة للحجاج

في 19 يونيو/حزيران الجاري، قال وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة في مقطع متلفز: "نرحّب بقدوم أكثر من مليوني حاج من 160 دولة". وفي 9 يناير/كانون الثاني الماضي أعلن الربيعة عودة أعداد وأعمار الحجّاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم في 2020.

وشهدت المملكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مواسم حج استثنائية منذ انتشار كورونا، إذ فرضت قيوداً على أعداد الأشخاص وأعمار المسموح لهم بأداء الحج. وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفاً و353 بينهم 779 ألفاً و919 من خارج المملكة، وهو أقل من السقف الأعلى لعدد الحجاج الذي كان مستهدفاً وقتها.

بينما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي الوباء. إلا أن عام 2020 شهد موسماً استثنائياً للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من جميع أرجاء العالم.

أكبر خطة استعدادات

في 1 يونيو الجاري، قال السديس في مؤتمر صحفي، إن موسم حج 1444هـ "يشهد أكبر خطة تشغيلية تعدّ الأكبر في تاريخ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".

وأوضح أن تلك الخطة "نتاج عمل عام كامل من الإعداد والتخطيط والدراسات الدؤوبة"، مشيراً إلى أنها "تتواكب مع الإعلان عن استقبال أعداد مليونية من الحجاج، بعد انقشاع جائحة كورونا".

ويعمل في هذه الخطة وفق السديس "كادر وظيفي هو الأعلى والأكبر في تاريخ رئاسة شؤون الحرمين". ويبلغ مجموع القوى العاملة في الحرمين الشريفين "14 ألف موظف وموظفة وعامل وعاملة، عبر 4 ورديات رئيسية".

ويُضاف إلى ذلك "توفير أكثر من 5 آلاف فرصة تطوعية في الحرمين الشريفين في 51 مجالاً تطوعياً، واستهداف تحقيق أكثر من 400 ألف ساعة تطوعية خلال موسم الحج"، وفق السديس.

لغات عالمية

تقدم رئاسة الحرمين خدمات الترجمة والإرشاد المكاني وإجابة السائلين عبر 51 لغة عالمية من خلال 49 نقطة موزعة بالمسجد الحرام، و23 نقطة لإجابة السائلين في المسجد النبوي.

وفي هذا الصدد، وفّرت إدارة شؤون إرشاد السائلين (رسمية) جهاز الروبوت التوجيهي للحجاج في المداخل الرئيسية من صحن المطاف، ويدعم الروبوت 11 لغة هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفارسية والتركية والملاوية والأوردو والصينية والبنغالية والهوسا.

مبادرة طريق مكة

"طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية التي تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءاً من إصدار التأشيرة إلكترونياً وانتهاءً بإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة في وقت قياسي تسهيلاً على الحجاج.

واستضافت المبادرة الحجاج الأتراك لأول مرة هذا العام، وسط ترحاب كبير.

ومنذ 5 أعوام، تطبق مبادرة "طريق مكة" لتسهيل عبور الحجاج إلى السعودية في 5 دول هي المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش، وللمرة الأولى تُطبق هذا العام في كل من تركيا وكوت ديفوار.

أكبر خيام في العالم

وفق تصريحات وزير الحج توفيق الربيعة، في 19 يونيو الجاري، "سخّرت السعودية منظومة متطورة من الخِدمات والتجهيزات الصحية والأمنية والمدنية وبقدرات سعودية متميزة، وذلك في جميع المشاعر، وخصوصاً في مشعر منى".

وأوضح أنها "تعدّ أكبر مدينة خيام في العالم، إذ تبلغ مساحة إسكان الحجاج فيها 2,192,000 متر مربع"، على مساحة 20 بالمئة من مساحة مشعر منى".

ووفق تقرير سابق لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، نُشِر في يوليو/تموز 2022، تعدّ خيام مشعر منى "خياماً مطورة مصنوعة من الأنسجة الزجاجية المغطاة بمادة مقاومة للحرارة العالية والاشتعال".

وتضم الخيام المذكورة 30 ألف رشاش لمكافحة الحرائق، وأكثر من 3 آلاف كاميرا مراقبة، وأكثر من 12 ألف سماعة للإرشاد والتنبيه وأكثر من 15 ألف وحدة تكييف وتهوية.

حج صديق للبيئة

وفي إطار تنمية الغطاء النباتي للمشاعر المقدسة، وتحسين جودة الهواء لضيوف الرحمن، أشار وزير الحج السعودي إلى تكثيف أعمال التشجير في مناطق النسك لتصل إلى "130 ألف شجرة".

وذكر الربيعة أن "قطار المشاعر المقدسة الكهربائي الصديق للبيئة في مقدمة تلك المنظومة، إذ يتكون من 17 قطاراً موزعة على 9 محطات بطاقة تشغيلية تقدر بـ72 ألف راكب في الساعة، إضافة إلى وجود حافلات النقل الترددي التي يتجاوز عددها 24 ألف حافلة".

دعم كبار السن

وحرصاً على خدمة كبار السن وذوي الإعاقة، قامت رئاسة شؤون الحرمين، بزيادة عدد العربات لتصل إلى "9 آلاف عربة تعمل على مدار الساعة"، ويمكن حجزها مسبقاً عبر تطبيق "تنقل" إذ يصل الحاج، ويجد العربة في انتظاره.

تطبيقات ذكية

هيأت رئاسة شؤون الحرمين "أكثر من 14 خدمة إلكترونية، منها تطبيق تنقل، وتطبيق لوامع الأذكار، والمصحف الشريف" لفائدة ضيوف الرحمن.

ومن هذه التطبيقات أيضاً تطبيق "تروية" ويتيح معرفة مواقع خدمات المياه خاصة ماء زمزم وتقديم البلاغات ومتابعتها بـ7 لغات مختلفة (العربية والإنجليزية والفرنسية والإندونيسية والفارسية والتركية والأردو)، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

إلى جانب "حزمة الحاج الرقمية" التي أطلقتها وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية برئاسة شؤون الحرمين، في 19 يونيو الجاري.

وتوفر تلك الحزمة العديد من المنصات والتطبيقات تحت منصة واحدة تخدم جميع حجاج وزوار قاصدي الحرمين، ومن أبرزها: خدمات الفتاوى وإرشاد السائلين والمقترحات والإرشادات.

توزيع زمزم

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين عزمها "توزيع 40 مليون لتر من ماء زمزم المبارك في الحرمين الشريفين".

ويُوزع عبر أكثر من 30 ألف نقطة توزيع بالحرمين، وأكثر من مليوني عبوة ماء زمزم توزع يومياً.

استقبال حافل

ومنذ لحظة وصول الحجاج إلى المملكة، يوفر برنامج "ريادة ووفادة" ومبادرة "حفاوة" استقبالاً حافلاً لضيوف الرحمن عبر "الهدايا في المراكز التوعوية وإرشادهم"، حسب بيانات رئاسة شؤون الحرمين.