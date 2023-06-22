مع اشتداد المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم نزح عشرات الآلاف من السكان إلى مدن مجاورة لينجوا بحياتهم، إلا أنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة أخطار ومصاعب جديدة في المناطق التي نزحوا إليها.

مدينة ود مدني بولاية الجزيرة شرقي وسط السودان من ضمن المدن التي استقبلت تدفقات كبيرة من النازحين من العاصمة الخرطوم. ويقيم آلاف النازحين في ود مدني في سكن طالبات جامعة المدينة أو في مدارس أو في مقار جمعيات غير حكومية تحولت إلى مراكز إيواء لاستقبالهم.

ظروف حياتية صعبة

فاطمة محمد واحدة من السكان الذين نجوا من الحرب في الخرطوم، لكنها فارقت الحياة قبل عشرة أيام بعدما تمكن المرض منها في مدرسة تحولت إلى مركز إيواء لنازحين من العاصمة السودانية.

ومنذ وفاتها، يعيش أطفالها الثلاثة إيثار (11 عاماً) ودلال (9 أعوام) وإبراهيم (7 أعوام) في باحة مدرسة الجيلي صلاح التي فتحت لاستقبال النازحين في مدينة ود مدني، على بعد 200 كيلومتر جنوب الخرطوم.

غير أن المكان بدأ يضيق بالنازحين مع فرار عشرات الآلاف من الخرطوم هرباً من الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل/نيسان، إلى هذه المدينة التي لم تطلها المعارك حتى الآن.

أما سكينة عبد الرحيم، فتعيش مع ستة من أفراد أسرتها في غرفة سكن لطالبات جامعة الجزيرة في شرق ود مدني.

وتقول "بالنسبة إلينا أسرةً، السكن غير مريح ليس فيه خصوصية والمكان مزدحم. نحن أسرة من سبعة أشخاص نعيش في غرفة مساحتها 3 أمتار بـ3 أمتار والحمامات مشتركة مع سكان الطابق الذي به 20 غرفة كل غرفة فيها أسرة كاملة".

خطر الملاريا

الحصول على الخدمات الأساسية ليس مضموناً على الدوام في هذه الأماكن المتواضعة بالمدينة الواقعة في ولاية الجزيرة الشهيرة بخصوبة أراضيها والواقعة بين النيل الأبيض والنيل الأزرق.

تشكو حنان آدم التي تعيش في مركز الايواء نفسه مع زوجها وأطفالها الأربعة من "انقطاع المياه عن المركز لساعات طويلة وكذلك الكهرباء".

وتضيف لوكالة الصحافة الفرنسية: "مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الناموس أصيب كل أطفالي بالملاريا".

وتحصد الملاريا كثيراً من الأرواح سنوياً في السودان. وتشير منظمة الصحة العالمية الى أن 61% من الوفيات الناجمة عن الملاريا في منطقة شرق المتوسط، تسجَّل في هذا البلد.

صعوبة الوصول للأطباء ونقص الغذاء

في أحد مراكز الايواء بالمدينة، تمكنت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية من إرسال طبيب واحد وأربعة ممرضين لرعاية ألفَي نازح يقيمون في ذلك المركز.

وتؤكد المنظمات الإنسانية باستمرار عجزها عن تقديم المساعدات اللازمة للنازحين خصوصاً أن العاملين الأجانب فيها لا يزالون بانتظار الحصول على تأشيرة دخول فيما يعاني العاملون المحليون أنفسهم من الحرب واضطروا إما إلى النزوح وأما إلى الاختباء في منازلهم خوفاً من المعارك.. أو باتوا منهكين تماماً.

تقول سمية عمر وهي أم لخمسة أطفال أكبرهم في العاشرة وأصغرهم في شهره السادس، "نستلم حصة الغذاء لكن لا نجد فيها حليباً للأطفال وليس معنا أموال لشرائه".

ويفيد مصدر طبي يعمل في مراكز الإيواء البالغ عددها ثلاثة عشر بالمدينة "ظهرت حالات سوء تغذية وسط الأطفال".

وفي مدرسة عبد الله موسى في غرب ود مدني، يتولى الأهالي مهمة توفير الغذاء للنازحين. ويوزع متطوعون من شباب المدينة وجبات الغذاء التي تعد في مطبخ بادر سكان المدينة على إقامته لمساعدة الفارين من الحرب.

تقول سنية عوض، التي تعيش في مركز إيواء مع أفراد أسرتها الأربعة "الأوضاع صعبة للغاية. أحيانا لا تناسب الوجبة التي يجري توزيعها أطفالي ولكن ليس لدينا خيار آخر".

ويعاني 620 ألف طفل سوداني من سوء التغذية الحاد ويمكن أن يموت نصفهم إذا لم تُوفَّر مساعدات لهم، حسب اليونيسف، غير أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لا تملك تمويلاً كافياً لتغطية هذه الاحتياجات كما أنها لا تستطيع نقل المساعدات الى مختلف أنحاء السودان لأن شاحناتها تعلق وسط النيران المتبادلة بين قوات الجيش التي يقودها عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

أما الإنتاج المحلي فيتقلص بشدة وتتعرض الصناعات الغذائية، التي انهارت بسبب حظر دولي على مدى عشرين عاماً في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في العام 2019، للقصف شأنها في ذلك شأن المنازل والمستشفيات.

وقبل شهر، احترق في الخرطوم مصنع سميل الذي كان ينتج، وفق اليونيسف، "60% من العلاجات الغذائية للأطفال الذين يعانون من سوء تغذية شديد".