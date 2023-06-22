سياسة
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الجيش الأوكراني يزعم تدمير أكثر من 4 آلاف دبابة روسية منذ بدء الحرب
صرّح الجيش الأوكراني أن قواته دمرت أربعة آلاف دبابة روسية منذ بداية المعارك في فبراير/شباط 2022، بينما تدعي موسكو تدمير 25-30% من المعدات العسكرية الغربية التي حصل عليها الجيش الأوكراني،
الجيش الأوكراني يزعم تدمير أكثر من 4 آلاف دبابة روسية منذ بدء الحرب
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: روسيا فقدت ما مجموعه 4006 دبابات منذ 24 فبراير/شباط 2022 / صورة: AA Archive
22 يونيو 2023

قال الجيش الأوكراني، الثلاثاء، إن القوات الروسية فقدت أكثر من 4000 دبابة منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا فقدت ما مجموعه 4006 دبابات منذ 24 فبراير 2022 بزيادة تسع دبابات خلال آخر 24 ساعة.

وكلفت الحرب كلا الجانبين أعداداً كبيرة من المعدات العسكرية والأرواح، لكن من الصعب بناء صورة دقيقة ومستقلة عن عدد الدبابات والعناصر التي فقدها طرفا الصراع حتى الآن.

ومع ذلك، صرحت مجموعة من الخبراء الغربيين بأن الرقم الأوكراني قد لا يكون بعيداً عن الحقيقة، ولا سيما في ظل الإخفاقات التنظيمية والتخطيطية التي عاناها الجيش الروسي خلال الأشهر الأولى من المعارك.

ووفقاً لمنصة " Oryx" الهولندية التي تعتمد على المصادر المفتوحة، فإن روسيا فقدت 2047 دبابة منذ بدء القتال.

فيما يرى خبراء آخرون أن رقم المنصة الهولندية يعتمد فقط على الخسائر المؤكدة بصرياً، مرجحين أن يكون الحد الأدنى من الخسائر الروسية، إضافة إلى أن الحصيلة الأوكرانية لا تقتصر على دبابات القتال الرئيسية لتشمل أنواع المركبات كافة التي دُّمّرت أو استُولي عليها.

ووفقاً إلى معطيات المنصة الهولندية، فقدت أوكرانيا 539 دبابة مؤكدة منذ بداية الحرب، مع 340 مدرجة على أنها مدمرة، و139 استُولي عليها.

وفي وقت سابق صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا خسرت منذ بدء هجومها المضاد ما يتراوح من 25 إلى 30% من المركبات العسكرية التي حصلت عليها من الدول الغربية.

بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه حتى 31 مايو/أيار الماضي كوفئ 10257جندياً على تدمير أكثر من 16 ألف قطعة من المعدات العسكرية الأوكرانية والغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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