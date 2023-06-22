أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، إلى 15%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

وقال المركزي التركي في بيان إنه "سيدعم سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحدّ اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخّم".

وأضاف أن اللجنة النقدية في البنك المركزي قررت البدء بسياسة التشديد النقدي، مشيراً إلى رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15%.

وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك في أسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.

ونجحت تركيا في خفض أسعار المستهلك المرتفعة والتي تجاوزت 85%، إلى 39.59%، وسط توقعات باستمرار المسار الهبوطي للأشهر المقبلة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس رجب طيب أردوغان: "سنخطو خطوات حاسمة لمكافحة التضخّم، وسنكثّف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخّم".