في السنوات الأخيرة، ظهر اتجاه مثير للاهتمام في عالم الحروب الحديثة، تجنيد هواة ألعاب الفيديو للعب دور حيوي في العمليات العسكرية. هؤلاء الأفراد، بمجموعات مهاراتهم المصقولة المكتسبة من خلال ساعات لا حصر لها من اللعب، يجري اجتذابهم عبر رواتب وشواغر مغرية تقدمها الجيوش والشركات العسكرية الخاصة.

ومنذ اليوم الأول على بدء الحرب الأوكرانية، التي شهدت، وما زالت تشهد، استخداماً مكثفاً للمسيّرات الجوية بجميع الأشكال والأحجام من كلا الطرفين، زاد الطلب على مُشغلي هذا النوع من الأنظمة العسكرية غير التقليدية، والتي نقلت بلا شك الحروب إلى مستويات جديدة غير مسبوقة.

وفي تطور لافت، أعلنت المجموعة شبه العسكرية "فاغنر" عن وظائف شاغرة برواتب مغرية لتجنيد هواة ألعاب الفيديو الروس الذين لديهم خبرة في ألعاب محاكاة الطيران من أجل تشغيل المسيّرات الجوية في أوكرانيا وإفريقيا، وفقاً لما نقلته صحيفة ذا تايمز البريطانية.

رواتب مغرية

قالت فاغنر في الإعلان الذي نشرته على موقع فكونتاكتي، أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في روسيا، إن المجموعة تتطلع إلى توظيف أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عاماً ولديهم القدرة على الجلوس ساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر.

وجاء في الإعلان الوظيفي إنه ينبغي أن تكون لدى المتقدمين خبرة في ألعاب الكمبيوتر لمحاكاة الطيران وأن يكونوا في حالة بدنية جيدة. وأشارت فاغنر إلى أن الخبرة القتالية السابقة غير ضرورية، وأن الرواتب الشهرية تبدأ من 240 ألف روبل (2850 دولاراً)، أي 4 أضعاف متوسط الرواتب في روسيا.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي عن حاجتها إلى لاعبين لتشغيل المسيّرات. فيما قال أحد المدربين إنه على عكس الجنود الذين يحتاجون حوالي أسبوعين من التدريب لتعرّف قيادة طائرة بدون طيار، يتعلم مجندو الألعاب كل شيء في غضون يوم واحد.

وأضاف قائلاً: "يُظهر المتطوعون والجنود الذين جرى حشدهم ممن لديهم خبرة في ممارسة ألعاب الكمبيوتر قدرة استثنائية في تعلم تشغيل طائرات بدون طيار معقدة". واقترح المدرب الذي تحدث لـ ريا نوفوستي استخدام لافتات ومقاطع فيديو مماثلة لتشجيع اللاعبين على التجنيد، إذ يمكن للجيش الاستفادة من مهاراتهم.

فرص جذابة

استفادت الشركات العسكرية الخاصة من جاذبية الرواتب والوظائف الشاغرة الجذابة لجذب عشاق ألعاب الفيديو إلى عالم الحرب الحديثة. مقارنة بالتجنيد العسكري التقليدي، تقدم الشركات العسكرية الخاصة رواتب تنافسية ومزايا محسّنة ووعداً بإشراك تجارب العالم الحقيقي.

بالنسبة إلى العديد من اللاعبين الذين قد يواجهون فرصاً وظيفية محدودة في صناعة الألعاب، فإن فرصة تطبيق مهاراتهم في سياق عملي تصبح فرصة جذابة.

علاوة على ذلك، فإن المرونة التي توفرها الشركات العسكرية الخاصة تزيد من جاذبيتها. غالباً ما توفر هذه الشركات للمجندين فرصة اختيار طول عقودهم وفرصة العمل في مناطق نزاع مختلفة في جميع أنحاء العالم. يتردد صدى هذا المستوى من الاستقلالية والمغامرة مع أولئك الذين يبحثون عن الإثارة والمسارات المهنية غير التقليدية.

من المعارك الافتراضية إلى معارك حقيقية

لطالما جذبت ألعاب الفيديو ملايين اللاعبين حول العالم، إذ قدمت تجارب مشوقة تحاكي سيناريوهات القتال. من خلال الألعاب، يطور المتحمسون مهارات مثل التفكير التكتيكي وردود الفعل السريعة والعمل الجماعي، وهي المهارات التي يمكن توظيفها بكفاءة في ساحات الحرب الحديثة.

شهدت أوكرانيا، التي تخوض حرباً غير تقليدية منذ أكثر من 15 شهراً، تقارباً فريداً بين ألعاب الفيديو والحرب الحقيقية. خلال فصول هذه الحرب، أدركت الجيوش والشركات العسكرية الخاصة، التي تبحث عن أفراد لديهم مجموعات مهارات محددة، قدرات هواة ألعاب الفيديو على شغل أدوار حاسمة في الخطوط الأمامية.

في عام 2017، قارنت دراسة أجرتها جامعة ليفربول بين لاعبي الألعاب الذين لديهم خبرة في محاكاة الطيران مع طياري الطيران العام والطيارين المحترفين من شركات الطيران والجيش. في النهاية، وجدت الدراسة أن لاعبي الفيديو أفضل بكثير من الطيارين كمشغلين لمركبات جوية بدون طيار.

تجدر الإشارة إلى أنه غالباً ما تتطلب الأدوار مثل مشغلي الطائرات بدون طيار واختصاصيي الاتصالات ومحللي الاستخبارات، مهارات يمتلكها اللاعبون بشكل طبيعي، والتي جرى صقلها بالأساس من خلال قضاء وقت طويل في ممارسة ألعاب الفيديو.

أدوار محورية

على الرغم من أن هواة ألعاب الفيديو قد يفتقرون إلى التدريب العسكري التقليدي، إلا أن خبرتهم في اللعب تزودهم بمهارات قيّمة يمكن نقلها إلى الحروب الحديثة. يمكن أن تكون القدرة على التفكير النقدي والتكيف مع المواقف المتغيرة بسرعة وفهم المواقع التكتيكية لا تقدر بثمن في ساحة المعركة.

علاوة على ذلك، يمكن تسخير الخبرة في تشغيل المركبات الجوية غير المأهولة أو تحليل مجموعات البيانات المعقدة، والتي توجد عادة بين اللاعبين، لأغراض جمع المعلومات الاستخبارية والمراقبة.

ومع ذلك، من الضروري الاعتراف بأن المهارات المكتسبة من خلال الألعاب لها حدودها. المواقف القتالية في الحياة الواقعية هي بطبيعتها غير متوقعة وخطيرة، وتتطلب قدرة بدنية على التحمل، ومرونة عاطفية، والقدرة على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالحياة أو الموت.

لذلك، يمكن أن يكون الانتقال من المعارك الافتراضية إلى الصراع في العالم الحقيقي أمراً صعباً، ما يتطلب تدريباً مناسباً وأنظمة دعم قوية لضمان رفاهية المجندين. وفي حين يجادل البعض بأن دمج المدنيين من ذوي الخبرة في الألعاب في الحرب هو نهج مبتكر، فإن النقاد يعبرون عن مخاوفهم بشأن نزع الصفة الإنسانية عن الصراع والتأثير النفسي طويل المدى على المشاركين فيه.