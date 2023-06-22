سياسة
3 دقيقة قراءة
طالبت مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل.. فلسطين تنتقد المواقف الدولية
وسط ضعف الردود والمواقف الدولية تجاه تصاعد العنف والاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، طالبت فلسطين مجلس الأمن الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها واتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك.
طالبت مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل.. فلسطين تنتقد المواقف الدولية
فلسطين تطالب مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل على "جرائمها" بالضفة / صورة: AFP
22 يونيو 2023

دعت فلسطين الخميس مجلس الأمن الدولي لاتخاذ "إجراءات عاجلة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها" في الضفة الغربية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى الرئيسة الحالية لمجلس الأمن مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة.

وتشرح الرسالة وهي الثانية خلال يومين، الوضع بالضفة وتطالب "باتخاذ إجراءات فورية لمساءلة إسرائيل ومليشيات المستوطنين الإرهابية التابعة لها عن جرائمها بحق شعبنا"، وفق الوكالة.

واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب عشرات باقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين منذ الاثنين، فيما قُتل 4 إسرائيليين وأصيب 4 بجروح الثلاثاء في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قُتلا لاحقاً، ثم أقدم مئات المستوطنين المسلحين على مهاجمة بلدات فلسطينية وحرق منازل وممتلكات.​​​​​​​

وقال منصور: "تحرق إسرائيل وقواتها العسكرية ومليشيات المستوطنين القرى وترهب المجتمعات وتهجر العائلات وتسرق الأراضي الفلسطينية وتعتدي على المدنيين الفلسطينيين وتقتلهم وتجرحهم، بمن فيهم الأطفال".

وأضاف أن "حياة الفلسطينيين لا تزال معرضة للخطر، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فقط يمكن أن يضمن حماية الشعب الفلسطيني".

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الخميس، إن "الحكومة الإسرائيلية تدفع بالمستوطنين وجرائمهم إلى واجهة الأحداث والاعتداءات في الضفة بهدف دفع الدول والأمم المتحدة إلى تغيير وجهة مطالباتها والتركيز على الدعوة لوقف اعتداءات المستوطنين لا المطالبة بوقف الاستيطان".

وأضافت أن "تعمُّد الحكومة الإسرائيلية تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع يندرج ضمن إطار سباقها مع الزمن لاستكمال حلقات ضم الضفة".

وانتقدت الخارجية الفلسطينية ردود الفعل الدولية تجاه التطورات الأخيرة في الضفة، وقالت إن تلك الردود "لا ترتقي إلى مستوى بشاعة الجرائم ولا تنسجم مع حجم مسؤوليات المجتمع الدولي والدول في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة".

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ مستوطنون 242 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو/حزيران الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us