دعت فلسطين الخميس مجلس الأمن الدولي لاتخاذ "إجراءات عاجلة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها" في الضفة الغربية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى الرئيسة الحالية لمجلس الأمن مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة.

وتشرح الرسالة وهي الثانية خلال يومين، الوضع بالضفة وتطالب "باتخاذ إجراءات فورية لمساءلة إسرائيل ومليشيات المستوطنين الإرهابية التابعة لها عن جرائمها بحق شعبنا"، وفق الوكالة.

واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب عشرات باقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين منذ الاثنين، فيما قُتل 4 إسرائيليين وأصيب 4 بجروح الثلاثاء في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قُتلا لاحقاً، ثم أقدم مئات المستوطنين المسلحين على مهاجمة بلدات فلسطينية وحرق منازل وممتلكات.​​​​​​​

وقال منصور: "تحرق إسرائيل وقواتها العسكرية ومليشيات المستوطنين القرى وترهب المجتمعات وتهجر العائلات وتسرق الأراضي الفلسطينية وتعتدي على المدنيين الفلسطينيين وتقتلهم وتجرحهم، بمن فيهم الأطفال".

وأضاف أن "حياة الفلسطينيين لا تزال معرضة للخطر، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فقط يمكن أن يضمن حماية الشعب الفلسطيني".

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الخميس، إن "الحكومة الإسرائيلية تدفع بالمستوطنين وجرائمهم إلى واجهة الأحداث والاعتداءات في الضفة بهدف دفع الدول والأمم المتحدة إلى تغيير وجهة مطالباتها والتركيز على الدعوة لوقف اعتداءات المستوطنين لا المطالبة بوقف الاستيطان".

وأضافت أن "تعمُّد الحكومة الإسرائيلية تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع يندرج ضمن إطار سباقها مع الزمن لاستكمال حلقات ضم الضفة".

وانتقدت الخارجية الفلسطينية ردود الفعل الدولية تجاه التطورات الأخيرة في الضفة، وقالت إن تلك الردود "لا ترتقي إلى مستوى بشاعة الجرائم ولا تنسجم مع حجم مسؤوليات المجتمع الدولي والدول في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة".

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ مستوطنون 242 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو/حزيران الجاري.