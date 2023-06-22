قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة على أهداف في أوكرانيا في الساعات الأولى من اليوم الخميس، ما تسبب في أضرار في مدينتَي أوديسا وكريفي ريه.

وقال سلاح الجو في بيان إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت ثلاثاً من أصل أربع طائرات مُسيّرة أُطلِقت في الهجوم الليلي، الذي تضمن إطلاق ثلاثة صواريخ من طراز كينجال فرط-صوتية وثلاثة صواريخ كروز.

وأضاف البيان: "لم تصل صواريخ العدو إلى أهدافها في منطقة دنيبروبتروفسك. تواصل قوات الاحتلال (أعمالها) الإرهابية ضد الأوكرانيين وتهاجم منشآت البنية التحتية الأساسية".

وذكر سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة الإقليمية بمنطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود في جنوب غرب البلاد أن الطائرات المُسيّرة أُسقطت باستثناء واحدة أصابت مستودعاً.

وذكرت الإدارة الإقليمية في كريفي ريه أن صاروخاً روسيّاً دمر عشرة منازل على الأقل.

وتطلق روسيا بشكل متكرر صواريخ طويلة المدى وتشن هجمات بطائرات مُسيّرة منذ أكتوبر/تشرين الأول، وكثفت ضرباتها في مايو/أيار في وقت كانت تتأهب فيه أوكرانيا لشن هجومها المضاد.

وفي 8 يونيو/حزيران الجاري، بدأت أوكرانيا هجوماً مضاداً لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، بالاستفادة من المعدات والدعم العسكري المقدَّم إلى جيشها من جانب الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة تدخلاً في سيادتها.