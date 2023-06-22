سياسة
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أكثر من 88 ألفاً.. اكتمال وصول الحجاج الأتراك إلى الأراضي المقدسة
على مدار الأيام الماضية وصلت دفعات من الحجاج الأتراك إلى المدينة المنورة، وقسم منهم وصل إلى مكة المكرمة، استعداداً لأداء مناسك الحج لموسم (1444هـ/2023م)، حيث اكتمل وصول الحجاج الأتراك إلى الأراضي المقدسة بعد وصول آخر دفعة اليوم الخميس.
أكثر من 88 ألفاً.. اكتمال وصول الحجاج الأتراك إلى الأراضي المقدسة
وزير الحج السعودي يعلن أن بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليونَي حاج خلال موسم حج 2023 / صورة: AA
22 يونيو 2023

اكتمل وصول الحجاج الأتراك إلى الأراضي المقدسة بعد انطلاق قوافلهم على دفعات ابتداءً من 30 مايو/أيار الماضي.

وانطلق خلال موسم الحج 88 ألفاً و430 حاجاً من تركيا إلى الأراضي المقدسة بتنسيق مع رئاسة الشؤون الدينية والشركات التابعة لرابطة وكالات السفر التركية.

وعلى مدار الأيام الماضية وصلت دفعات من الحجاج الأتراك إلى المدينة المنورة، وقسم منهم وصل إلى مكة المكرمة.

ومع الدفعة الأخيرة التي وصلت اليوم الخميس يكون الحجاج الأتراك جميعهم وصلوا إلى الأراضي المقدسة.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة أن بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليونَي حاج خلال موسم الحج للعام 2023.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مناسك الحج لموسم (1444 هجرية/2023 ميلادية)، ويعد الوقوف بعرفة أهم مظاهره وركنه الأكبر، وسط استعدادات غير مسبوقة من السعودية، وتقديرات رسمية بموسم حج "استثنائي ومميز وآمن".

وسيكون الثلاثاء الموافق 27 يونيو/حزيران الحالي هو يوم الوقوف بعرفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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