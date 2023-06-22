أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الخميس أن المجتمع الدولي وعد بتقديم 65.9 مليار دولار لدعم إعادة إعمار أوكرانيا.

جاء ذلك في حديثه خلال الجلسة العامة الختامية لـ"مؤتمر تعافي أوكرانيا 2023" الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن يومين.

وقال كليفرلي إن "الهدف المشترك والأساسي للمحادثات تأمين حرية أوكرانيا وازدهارها الاقتصادي على المدى الطويل".

وأضاف: "من خلال حضورنا هنا اليوم، فإننا نبني تحالفاً لإعادة إعمار أوكرانيا (..) لضمان تكاتف جميع شرائح المجتمع لدعم أوكرانيا، لا سيما بعد تراجع اقتصادها نتيجة الحرب".

وتابع: "ليس لديَّ أدنى شك في أن ألمانيا ستواصل العام المقبل هذا العمل المهم"، في إشارة إلى استضافة النسخة المقبلة من المؤتمر عام 2024.

وأردف: "لم نتصور أن يتضمن المؤتمر تعهدات مالية، ومع ذلك نعلن اليوم تعهُّد المجتمع الدولي بإجمالي 60 مليار يورو (65.9 مليار دولار) لدعم أوكرانيا".

وكان المجلس الأوروبي صرح أيضاً في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي "سيكثف جهوده لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم التعويضات وإعادة إعمار أوكرانيا وفقاً للقانون الأوروبي والدولي"

وأضاف المجلس أن "على روسيا دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا".

وانطلق مؤتمر "تعافي أوكرانيا بعد الحرب" في لندن الأربعاء، بمشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لإعادة الإعمار بعد الحرب في أوكرانيا.