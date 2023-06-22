سياسة
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"شريك مهم للغاية".. كييف تشيد بالدور التركي في الحرب الروسية-الأوكرانية
أبدى رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال امتنانه للدعم الذي قدمته تركيا، لا سيما مبادرة الحبوب وجهود الوساطة التي تبذلها في الحرب الروسية الأوكرانية.
"شريك مهم للغاية".. كييف تشيد بالدور التركي في الحرب الروسية-الأوكرانية
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر تعافي أوكرانيا 2023 في لندن / صورة: AFP
22 يونيو 2023

أعرب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال عن تقديره لجهود الوساطة التي تبذلها تركيا في الحرب الروسية-الأوكرانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس على هامش "مؤتمر تعافي أوكرانيا 2023" الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن.

وقال شميغال: "نحن ممتنون لمبادرة حبوب البحر الأسود التي تدعمها تركيا، وهذه المبادرة أوصلت العالم بأسره ودول الشرق الأوسط والدول الإفريقية والأوروبية إلى الحبوب".

وفي رده على سؤال مراسل الأناضول بخصوص الوساطة التركية في الحرب الروسية-الأوكرانية قال شميغال: "تركيا دولة مجاورة وشريك مهم للغاية بالنسبة إلينا".

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود جميع الشركاء والحلفاء الداعمين لأوكرانيا، مضيفاً أن بلاده تكافح مرة أخرى من أجل حريتها وحياتها.

وأكد شميغال أن بلاده ستحرر جميع الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً منذ عام 1991.

وأضاف: "نقدر كل جهود تركيا ورئيسها (رجب طيب أردوغان) والحكومة التركية والحلفاء، ونأمل أن نتوصل إلى سلام في بلدي مع أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وفي يوليو/تموز 2022 وقَّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية التي توقفت مؤقتاً بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022، لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.

وسمحت الاتفاقية التي جرى تمديد العمل بها مرات عدة، بتصدير أكثر من 30 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا، وفي 18 مايو/أيار الماضي، جرى تمديد الاتفاق 60 يوماً إضافية، ما يضمن استمرار صادرات الحبوب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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