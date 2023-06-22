يشهد التطرف اليميني في ألمانيا تزايداً ملحوظاً، وهو ما تؤكده تقارير استخباراتية ألمانية حديثة، مشيرة إلى القفزة التي حققتها أعداد المنتمين إلى هذا الطيف السياسي. كما تصاحب هذه القفزة ارتفاعاً أيضاً في منسوب شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا"، إذ أصبح ثاني حزب في البلاد من حيث الشعبية في استطلاعات رأي أخيرة.

ويهدد هذا الصعود لليمين المتطرف الألماني بتزايد العنف وجرائم الكراهية، بخاصة ضد المهاجرين والجالية المسلمة بالبلاد. بالمقابل، يطرح عدداً من الأسئلة، حول الظروف التي تقف وراء تنامي هذا التيار السياسي، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد.

تنامي اليمين المتطرف في ألمانيا

أفاد تقرير الاستخبارات الداخلية الألمانية، المعروفة باسم "المكتب الاتحادي لحماية الدستور"، بأن عام 2022 عرف قفزة في أعداد المنتمين إلى اليمين المتطرف في البلاد. وقال المكتب إن عدد الأشخاص المنتمين إلى الطيف اليميني المتطرف ارتفع بنحو 14.5%، ليصل 38800 شخص.

ويشمل هذا الرقم أيضاً جزءاً من المنتمين إلى أحزاب "البديل من أجل ألمانيا" و"البديل الشاب". وقال التقرير بأن "10200 عضو في حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب الشباب (البديل الشاب) يمكن أن يُنسبوا إلى هذه التيارات".

ويصنف المكتب الاتحادي حزب "البديل من أجل ألمانيا" مشتبهاً في كونه يمينياً متطرفاً. بالمقابل، أظهرت استطلاعات رأي حديثة، أن الحزب المذكور أصبح يمثل ثاني قوة سياسية في البلاد من حيث الشعبية، متحصلاً على 19%.

وحل "البديل من أجل ألمانيا" ثانياً، خلف أحزاب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU-CSU) المعارضة الرئيسية التي حصلت على 29%. بينما حل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) الذي يشكل الحكومة الائتلافية ثالثاً بنسبة 18%، وحزب الخضر 14%، والحزب الديمقراطي الحر (FDP) %7 وحزب اليسار المعارض 4%.

واعتبر رئيس الاستخبارات الداخلية الألماني، توماس هالدينفانغ، هذا الصعود في شعبية الحزب أمراً "مثيراً للقلق". وقال هالدينفانغ: "نرى في الواقع نزعات قوية في حزب البديل من أجل ألمانيا تتصرف بطريقة معادية للدستور. وهناك ما يتعلق بشكل خاص بالكراهية وخطاب الكراهية تجاه الأقليات من جميع الأنواع، بخاصة المهاجرين والمسلمين".

صعود للكراهية والعنف

ومع تنامي شعبية اليمين المتطرف الألماني، تتصاعد معه بشكل مضطرد وتيرة العنف والكراهية التي تستهدف الأقليات، وعلى رأسها المهاجرون والحاليات المسلمة. وهو ما يمكن ملاحظته بجلاء في أرقام هذه الجرائم التي جرى تسجيلها خلال السنوات الأخيرة، في البلاد التي تأوي نحو 6 ملايين مسلم.

وحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، سُجلت 610 جرائم إسلاموفوبيا خلال عام 2022، نحو 338 منها في الشهور الثلاثة الأخيرة من السنة، بينما خلّفت هذه الجرائم إصابة 39 شخصاً، وهوجم خلالها 62 مسجداً.

وأثناء إعلانها عن هذه الأرقام، حذرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، من أن تنامي هجمات الكراهية ضد المسلمين أصبح "يثير القلق"، وبالأخص الهجمات ضد اللاجئين الذين هم في معظمهم مسلمون، إذ إنه "لأمر غير إنساني للغاية مهاجمة الأشخاص الذين فروا من الحرب والإرهاب، ووجدوا الحماية في بلدنا".

وعلى الرغم من هذه التحذيرات يرى مراقبون أن المجتمع الألماني غالباً ما يتغاضى عن جرائم الكراهية ضد المسلمين. وحسب تقرير لـ"المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة"، فإن أغلبية المجتمع الألماني تجد صعوبة في وصف التمييز ضد المسلمين على أنها عنصرية، وبالتالي لا يدينونها بقدر ما يدينون التمييز ضد السود أو اليهود.

ويخلص التقرير إلى أن السلطات الألمانية تتحمل جانباً من مسؤولية التغاضي المجتمعي للكراهية والتمييز ضد المسلمين، إذ لا توفر جهوداً كافية للتوعية في هذا الصدد.

أسباب تنامي التطرف اليميني في ألمانيا

منذ تأسيسه عام 2013، سعى حزب "البديل من أجل ألمانيا"، في سبيل توطيد شعبيته، إلى اللعب على المخاوف الاقتصادية والاجتماعية للشعب الألماني، ومن بينها المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، هذا ما يؤكده تقرير سابق لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ".

وهو ما ينعكس، حسب التقرير، في بيانات استطلاعات الرأي: إذ لفترة طويلة قبل سبتمبر/أيلول 2015، لم تتعد شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة عتبة 2-6% من الناخبين. لكن منذ ذلك الحين، شهدوا ارتفاعاً حاداً في شعبيتهم، حيث وصلوا إلى 16% على الصعيد الوطني.

يُضاف إلى هذا، أن "البديل من أجل ألمانيا" وغيره من الأحزاب والحركات اليمينية المتطرفة، عززوا وصولهم إلى الناخبين عبر استغلال الإمكانات التي تمنحها وسائل التواصل الرقمية، حيث "اعتمدت استراتيجية الحزب بشكل كبير على فيسبوك لنشر توجهاتها، إذ تعد هذه المنصة بوابة أسرع وأكثر مباشرة وغير مكلفة" وفق ما صرح به المتحدث باسم الحزب كريستيان لوث للصحيفة الألمانية.

في هذه الآونة الأخيرة، تعد الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها ألمانيا، عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، المحرك الرئيسي لشعبية اليمين المتطرف. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، نجح الحزب في حشد مظاهرات عارمة في مدينة لايبزيج، احتجاجاً على السياسات الطاقية للحكومة بتخليها عن واردات الغاز الروسي، ومن أجل المطالبة بخفض الأسعار.

وكتبت صحيفة "دي فيلت" الألمانية وقتها، أن السياسيين في برلين يخشون بشدة من توحيد قوى اليسار واليمين المتطرفين، المتمثلة في "حزب اليسار" و"البديل من أجل ألمانيا"، غير الراضين عن السياسة الطاقية للحكومة الألمانية و"تفضيلها الترويج لمصالح كييف على حساب المواطنين الألمان" حسب اعتقادهم.

ورجحت "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه بعد أن انغمست ألمانيا في ركود، ووصلت أعداد المهاجرين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدفوعة في الغالب باللاجئين الأوكرانيين، إضافة إلى تفشي النزاعات وسط التحالف الحاكم، ساعد هذا "البديل من أجل ألمانيا" إلى اكتساب جاذبية جديدة كمدافع عن الطبقة الألمانية غير المستقرة اقتصادياً.