سياسة
1 دقيقة قراءة
4 رحلات أسبوعياً.. انطلاق رحلات جوية متبادلة بين الرياض وأنطاليا
قالت إدارة مطار أنطاليا التركي إن شركتي "طيران ناس" و"طيران أديل" السعوديتين ستسيّر كل منها 4 رحلات في الأسبوع بين الرياض وأنطاليا طوال فترة الصيف.
4 رحلات أسبوعياً.. انطلاق رحلات جوية متبادلة بين الرياض وأنطاليا
ستُسيّر شركة "طيران ناس" 4 رحلات في الأسبوع بين الرياض وأنطاليا طوال فترة الصيف / صورة: AA
22 يونيو 2023

أعلنت إدارة مطار أنطاليا التركي، انطلاق رحلات جوية متبادلة بين العاصمة السعودية الرياض وولاية أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط.

وذكر بيان صادر عن إدارة مطار أنطاليا (جنوب) أن الأخيرة تواصل فتح وجهات جديدة من المطار وإليه.

وأعربت الإدارة عن سرورها، في هذا السياق، بإعلان انطلاق رحلات مُجدولة بين الرياض وأنطاليا.

وأوضحت أن شركتي "طيران ناس" و"طيران أديل" السعوديتين ستسيّر كل منهما 4 رحلات في الأسبوع بين الرياض وأنطاليا طوال فترة الصيف.

ونوهت إلى أن الشركتين السعوديتين تسيّران في هذا الإطار أولى رحلاتهما بين الرياض وأنطاليا.

وأشارت إلى أن "طيران ناس" أجرت أول رحلة لها على هذا المسار الأربعاء 21 يونيو/حزيران الحالي، فيما تجري "طيران أديل" أول رحلة لها اليوم (الخميس).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us