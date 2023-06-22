أعلنت إدارة مطار أنطاليا التركي، انطلاق رحلات جوية متبادلة بين العاصمة السعودية الرياض وولاية أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط.

وذكر بيان صادر عن إدارة مطار أنطاليا (جنوب) أن الأخيرة تواصل فتح وجهات جديدة من المطار وإليه.

وأعربت الإدارة عن سرورها، في هذا السياق، بإعلان انطلاق رحلات مُجدولة بين الرياض وأنطاليا.

وأوضحت أن شركتي "طيران ناس" و"طيران أديل" السعوديتين ستسيّر كل منهما 4 رحلات في الأسبوع بين الرياض وأنطاليا طوال فترة الصيف.

ونوهت إلى أن الشركتين السعوديتين تسيّران في هذا الإطار أولى رحلاتهما بين الرياض وأنطاليا.

وأشارت إلى أن "طيران ناس" أجرت أول رحلة لها على هذا المسار الأربعاء 21 يونيو/حزيران الحالي، فيما تجري "طيران أديل" أول رحلة لها اليوم (الخميس).